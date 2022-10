4. Liga, Gruppe 1 Sieg für Türkischer SC nach drei Niederlagen – Drei Treffer für Serhat Daniskan Nach drei Niederlagen in Serie hat Türkischer SC am Sonntag gegen Gerlafingen einen Sieg feiern können. Das Team gewann zuhause 6:4. 09.10.2022, 17.39 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Türkischer SC: Serhat Daniskan brachte seine Mannschaft in der 5. Minute 1:0 in Führung. Mit einem weiteren Tor erhöhte Serhat Daniskan für Türkischer SC auf 2:0. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade ein Minuten. Türkischer SC baute in der 25. Minute die Führung für Türkischer SC weiter aus: Torschütze war erneut Serhat Daniskan.

Emrah Daniskan baute in der 34. Minute die Führung für Türkischer SC weiter aus (4:0). In der 38. Minute verkleinerte Deniz Gönder den Rückstand von Gerlafingen auf 1:4. Türkischer SC erhöhte in der 71. Minute seine Führung durch Furkancan Ada weiter auf 5:1.

In der 77. Minute verkleinerte Jan Kindler den Rückstand von Gerlafingen auf 2:5. Emrah Daniskan baute in der 82. Minute die Führung für Türkischer SC weiter aus (6:2). In der 84. Minute verkleinerte Florentin Mustafa den Rückstand von Gerlafingen auf 3:6. Den Schlussstand stellte Jan Kindler in der 84. Minute her, als er für Gerlafingen auf 4:6 verkürzte.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Serhat Daniskan von Türkischer SC erhielt in der 80. Minute die gelbe Karte.

Zahlreiche Gegentore sind für Gerlafingen ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 4.5 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach acht Spielen, in denen die Defensive 36 Tore hinnehmen musste (Rang 12).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Türkischer SC. Mit sieben Punkten liegt das Team auf Rang 10. Türkischer SC hat bisher zweimal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Türkischer SC tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von SC Derendingen an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 15. Oktober statt (18.00 Uhr, Heidenegg, Derendingen).

Für Gerlafingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit neun Punkten auf Rang 8. Für Gerlafingen war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Gerlafingen spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Zuchwil (Platz 5). Zu diesem Spiel kommt es am 15. Oktober (18.00 Uhr, Kirchacker, Gerlafingen).

Telegramm: Türkischer SC Solothurn a - FC Gerlafingen 6:4 (4:1) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 5. Serhat Daniskan 1:0. 6. Serhat Daniskan 2:0. 25. Serhat Daniskan 3:0. 34. Emrah Daniskan 4:0. 38. Deniz Gönder 4:1. 71. Furkancan Ada 5:1. 77. Jan Kindler 5:2. 82. Emrah Daniskan 6:2. 84. Florentin Mustafa 6:3. 84. Jan Kindler 6:4. – Türkischer SC: Cihat Daniskan, Hidayet Ebeoglu, Orkun Demiral, Furkancan Ada, Oguzhan Ince, Can Simsir, Serhat Akyüz, Emrah Daniskan, Emir Genc, Serhat Daniskan, Kerem Yildiz. – Gerlafingen: Lenny Szélpál, Danijel Djokic, Salman Sözügen, Feriz Miftari, Florentin Mustafa, Deniz Gönder, Syart Spaiu, Nicolas Isch, Simone Aiello, Xhenit Suli, Fitim Bytyqi. – Verwarnungen: 80. Serhat Daniskan.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

