4. Liga, Gruppe 2 Sieg für Türkischer SC im Showdown gegen Haltener SV – Mücahit Arslan entscheidet Spiel Türkischer SC setzt seine Siegesserie auch gegen Haltener SV fort. Das 3:2 auswärts am Samstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Serie. 16.10.2022, 00.59 Uhr

Die Entscheidung fiel in der 67. Minute, als Mücahit Arslan den Treffer zum 3:2 für Türkischer SC erzielte.

Mathias Müller hatte davor in der 11. Minute zum 1:0 für Haltener SV getroffen. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 12. Minute, als Yusuf Camkiran für Türkischer SC traf. In der 33. Minute gelang Arda Dönmez der Führungstreffer zum 2:1 für Türkischer SC. In der 43. Minute traf Kevin Wälchli für Haltener SV zum 2:2-Ausgleich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Türkischer SC, nämlich für Murat Akyüz (35.). Eine Verwarnung gab es für Haltener SV, nämlich für Kim Schwaller (81.).

Mit dem Sieg rückt Türkischer SC um einen Platz nach vorne. Mit 19 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Türkischer SC hat bisher sechsmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Türkischer SC zuhause mit FC Wiedlisbach (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 22. Oktober (19.30 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Nach der Niederlage büsst Haltener SV zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 16 Punkten auf Rang 4. Haltener SV hat bisher fünfmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Haltener SV spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Selzach b (Rang 12). Das Spiel findet am Donnerstag (20. Oktober) statt (20.00 Uhr, Zilweg, Selzach).

Telegramm: Haltener SV - Türkischer SC Solothurn b 2:3 (2:2) - Spiegelberg, Halten – Tore: 11. Mathias Müller 1:0. 12. Yusuf Camkiran 1:1. 33. Arda Dönmez 1:2. 43. Kevin Wälchli 2:2. 67. Mücahit Arslan 2:3. – Haltener SV: Jannik Ochsenbein, Claude Biegajlo, Michael Jost, Claude Hohl, Matthias Stampfli, Cyrill Schwaller, Mathias Müller, Michel Steiner, Kevin Wälchli, Simon Jost, Kaan Akin. – Türkischer SC: Emre Genc, Kerem Berber, Bedir Polat, Ahmet Can Korkut, Chris Kabeya, Murat Akyüz, Armend Bediji, Yusuf Camkiran, Arda Dönmez, Can Simsir, Mücahit Arslan. – Verwarnungen: 35. Murat Akyüz, 81. Kim Schwaller.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

