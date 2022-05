3. Liga, Gruppe 2 Sieg für Rüttenen nach drei Niederlagen – Siegtreffer durch Yannis Gschwind Nach drei Niederlagen in Serie hat Rüttenen am Samstag gegen Selzach einen Sieg feiern können. Das Team gewann auswärts 2:1. 02.05.2022, 01.36 Uhr

Der Siegtreffer für Rüttenen gelang Yannis Gschwind in der 62. Minute. In der 7. Minute hatte Fabrizio Bur Rüttenen in Führung gebracht. Der Ausgleich für Selzach fiel in der 59. Minute durch Mohamed El Amine Boutaiba.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Rüttenen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 21 Punkte bedeuten Rang 6. Rüttenen hat bisher sechsmal gewonnen, neunmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Rüttenen tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Zuchwil an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am Donnerstag (5. Mai) statt (20.00 Uhr, Galmis, Rüttenen).

Mit der Niederlage rückt Selzach in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 15 Punkten neu Platz 11. Selzach hat bisher viermal gewonnen, elfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Selzach zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team SC Blustavia. Zu diesem Spiel kommt es am Donnerstag (5. Mai) (20.00 Uhr, Zilweg, Selzach).

Telegramm: FC Selzach - FC Rüttenen 1:2 (0:1) - Zilweg, Selzach – Tore: 7. Fabrizio Bur 0:1. 59. Mohamed El Amine Boutaiba 1:1. 62. Yannis Gschwind 1:2. – Selzach: Nico Allemann, Janick Bieli, Tobias Stauffer, Pascal Amiet, Juras Zabitis, Matthias Müller, Luis Eggenschwiler, Leandro Eggenschwiler, Robin Basler, Marco Amiet, Orhan Zulfi. – Rüttenen: Jan Lüthy, Sven Fluri, Moritz Felber, Jeremias Emch, Lamin Singhateh, Yannis Gschwind, Sven Hürzeler, Fabrizio Bur, Kevin Guggisberg, Christopher Hasler, Simon Nobs. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.05.2022 01:33 Uhr.