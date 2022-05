2. Liga Sieg für Lommiswil im Showdown gegen Olten – Siegtreffer in allerletzter Minute Lommiswil setzt seine Siegesserie auch gegen Olten fort. Das 2:1 zuhause am Samstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Folge. 01.05.2022, 14.54 Uhr

(chm)

Lommiswil geriet zunächst in Rückstand, als Aziz Kukavica in der 30. Minute die zwischenzeitliche Führung für Olten gelang. In der 73. Minute glich Lommiswil jedoch aus und ging in der 91. Minute in Führung. Torschützen waren Lars Herzog und Philipp Dornbierer.

Bei Olten erhielten Aziz Kukavica (37.), Danilo Esposito (84.) und Ajman Hasani (92.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Lommiswil, Philipp Neff (94.) kassierte sie.

In seiner Gruppe hat Lommiswil den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.1 Mal pro Partie.

Lommiswil bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 32 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Lommiswil hat bisher neunmal gewonnen, zweimal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Lommiswil geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Subingen (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 7. Mai statt (17.00 Uhr, Affolter, Subingen).

Für Olten hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 29 Punkten auf Rang 3. Olten hat bisher achtmal gewonnen, viermal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Olten spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Mümliswil (Platz 7). Zu diesem Spiel kommt es am 7. Mai (17.00 Uhr, Sportplatz Kleinholz, Olten).

Telegramm: FC Lommiswil - FC Olten 2:1 (0:1) - Fussballplatz Weiher, Lommiswil – Tore: 30. Aziz Kukavica 0:1. 73. Lars Herzog 1:1. 91. Philipp Dornbierer 2:1. – Lommiswil: Tim Bracher, Lars Herzog, Lukas Amiet, Gabor Bachmann, Philipp Neff, Pascal Nussbaumer, Andrin Zumstein, Cyrill Sonderegger, Moritz Frey, Cedrik Hunziker, Jonas Ebel. – Olten: Thomas Husi, Wayne Corti, Igor Cataldo, Fidan Krasniqi, Xaver Meyer, Ajman Hasani, Danilo Esposito, Aziz Kukavica, Kennedy Joao, Giovanni Gerardi, Furkan Tan. – Verwarnungen: 37. Aziz Kukavica, 84. Danilo Esposito, 92. Ajman Hasani, 94. Philipp Neff.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.05.2022 14:51 Uhr.