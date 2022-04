Frauen 3. Liga Sieg für Härkingen im Showdown gegen Niederbipp – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Das zweitplatzierte Team Härkingen hat am Samstag im Duell zweier Topteams den erstklassierten Verein Niederbipp auswärts 3:1 besiegt. 10.04.2022, 02.08 Uhr

Niederbipp ging zunächst in der 20. Minute in Führung, als Sara Diemand zum 1:0 traf. In der 45. Minute gelang Härkingen jedoch durch Jessica Gfeller der Ausgleich. Fabienne Wyss schoss Härkingen in der 54. Minute zur 2:1-Führung. Das letzte Tor der Partie fiel in der 57. Minute, als Deborah Rothen die Führung für Härkingen auf 3:1 erhöhte.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Larissa Borer von Niederbipp erhielt in der 69. Minute die gelbe Karte.

Dass Härkingen viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen zwölf Spielen hat Härkingen durchschnittlich 3.2 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 7 mit durchschnittlich 2.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Niederbipp lässt im Schnitt nicht so viele Tore zu wie im Spiel gegen Härkingen. Durchschnittlich muss die Defensive 1.2 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 1).

Der Sieg bringt Härkingen an die Spitze Die Mannschaft steht nach 13 Spielen bei 25 Punkten. Es macht einen Platz gut. Härkingen hat bisher siebenmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Härkingen spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Dulliken (Platz 4). Das Spiel findet am 22. April statt (20.00 Uhr, Sportanlage Ey, Dulliken).

Niederbipp ist nach der Niederlage nicht mehr Leader. Das Team liegt mit 24 Punkten auf Rang 2. Niederbipp hat bisher achtmal gewonnen und dreimal verloren.

Für Niederbipp geht es daheim gegen FC Klus-Balsthal (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am 23. April statt (19.30 Uhr, Brühl, Mümliswil).

Telegramm: FC Niederbipp b - Gäu Selection 1:3 (1:1) - Brühl, Mümliswil – Tore: 20. Sara Diemand 1:0. 45. Jessica Gfeller 1:1. 54. Fabienne Wyss 1:2. 57. Deborah Rothen 1:3. – Niederbipp: Annina Allemann, Larissa Borer, Evelyn Ritter, Rahel Gygax, Elena Volken, Manuela Dähler, Sara Diemand, Nubya Baio, Fabiene Margerite Kiala, Patrizia Lisser, Tanja Grolimund. – Härkingen: Lia Widmer, Katja Nützi, Fabienne Wyss, Michela Rossi, Nadin Enderlin, Michelle Oegerli, Alisha Friedl, Jessica Gfeller, Rialda Kalakovic, Deborah Rothen, Andrea Reinmann. – Verwarnungen: 69. Larissa Borer.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

