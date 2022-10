Frauen 3. Liga Sieg für Fortuna Olten im Showdown gegen Blustavia – Vierfach-Torschützin Adonisa Kadrija Fortuna Olten reiht Sieg an Sieg: Gegen Blustavia hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 5:0 01.10.2022, 23.44 Uhr

(chm)

Per Penalty traf Tamara Grütter in der 9. Minute zur 1:0-Führung für Fortuna Olten. Mit ihrem Tor in der 15. Minute brachte Adonisa Kadrija Fortuna Olten mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Nur acht Minuten später traf Adonisa Kadrija erneut, so dass es in der 23. Minute 3:0 für Fortuna Olten hiess.

Adonisa Kadrija war es auch, die in der 39. Minute Fortuna Olten weiter in Führung brachte. Ihr dritter Treffer in Folge bedeutete das 4:0. In der 66. Minute traf Adonisa Kadrija bereits wieder. Sie erhöhte auf 5:0 für Fortuna Olten.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Defensive hat Fortuna Olten in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 1 Tore zu pro Spiel zu. Das Team hat die zweitbeste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 18 geschossenen Toren Rang 1.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Fortuna Olten. Mit zwölf Punkten liegt das Team auf Rang 2. Fortuna Olten hat bisher viermal gewonnen und einmal verloren.

Für Fortuna Olten geht es auswärts gegen FC Grenchen 15 (Platz 6) weiter. Die Partie findet am 22. Oktober statt (19.30 Uhr, Stadion Brühl, Grenchen).

Mit der Niederlage rückt Blustavia in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit neun Punkten neu Platz 3. Blustavia hat bisher dreimal gewonnen und zweimal verloren.

Blustavia trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Attiswil (Platz 4). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 22. Oktober (17.30 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: FC Fortuna Olten - SC Blustavia 5:0 (4:0) - Sportanlagen Kleinholz, Olten – Tore: 9. Tamara Grütter (Penalty) 1:0.15. Adonisa Kadrija 2:0. 23. Adonisa Kadrija 3:0. 39. Adonisa Kadrija 4:0. 66. Adonisa Kadrija 5:0. – Fortuna Olten: Vicky Buceta Barrio, Noemi Glanzmann, Daniela Wehrli, Sonja Schwegler, Valentina Rimkus, Sonja Schauli, Melanie Kolic, Tamara Grütter, Romana Bazan, Adonisa Kadrija, Delia Röösli. – Blustavia: Nadine Dürrenmatt, Valentina Jäggi, Paula Lätt, Livia Haldimann, Tania Eng, Alisha Streit, Selma Weber, Anna Niggeler, Ladina Schaller, Ece Naz Yagiz, Egzona Osmani. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.10.2022 23:41 Uhr.

