4. Liga, Gruppe 3 Sieg für Däniken-Gretzenbach im Showdown gegen Alpha Däniken-Gretzenbach reiht Sieg an Sieg: Gegen Alpha hat das Team am Samstag bereits den neunten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 3:0 27.03.2023, 08.43 Uhr

In der 24. Minute gelang Kai Fichte der Führungstreffer zum 1:0 für Däniken-Gretzenbach. In der 45. Minute baute Finn Maier den Vorsprung für Däniken-Gretzenbach auf zwei Tore aus (2:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Sergio Archidiacono in der 90. Minute, als er für Däniken-Gretzenbach zum 3:0 traf.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Däniken-Gretzenbach kassierte vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Alpha für Besart Biljali (38.), Timon Tschanz (43.) und Ilber Nuhiji (63.).

Die Offensive von Däniken-Gretzenbach hat bislang häufig überzeugt: In elf Spielen hat sie total 60 Tore erzielt, was einem Schnitt von 4.3 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Alpha lässt im Schnitt nicht so viele Tore zu wie im Spiel gegen Däniken-Gretzenbach. Das Team kassiert im Schnitt 1.4 Tore pro Partie (Rang 2).

Däniken-Gretzenbach verteidigt mit dem Sieg seine Tabellenführung. Nach 14 Spielen hat das Team 33 Punkte. Däniken-Gretzenbach hat bisher zehnmal gewonnen und einmal verloren.

Als nächstes tritt Däniken-Gretzenbach in einem Auswärtsspiel gegen das zweitplatzierte Team FC Uskana Olten zum Spitzenduell an. Die Partie findet am 2. April statt (17.00 Uhr, Sportanlagen Kleinholz, Olten).

Mit der Niederlage rückt Alpha in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 21 Punkten neu Platz 4. Alpha hat bisher fünfmal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Alpha zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Dulliken. Zu diesem Spiel kommt es am 2. April (10.00 Uhr, Sportanlage Leinfeld, Trimbach).

Telegramm: FC Däniken-Gretzenbach - SV Alpha 3:0 (2:0) - Bühlhalle, Däniken – Tore: 24. Kai Fichte 1:0. 45. Finn Maier 2:0. 90. Sergio Archidiacono 3:0. – Däniken-Gretzenbach: Nenad Trajkovic, Kevin Zengaffinen, Andreas Jost, Benjamin Strebel, Kevin Grütter, Nico Varadin, Oliver Studer, Leandro Joos, Loris Varadin, Finn Maier, Kai Fichte. – Alpha: Valon Vrapca, Natthawut Ngokpho, Gianluca Iozzia, Timon Tschanz, Besart Biljali, Kevin Reinold, Melvin Zurfluh, Lukas Bucher, Arton Halimi, Tobias Ackermann, Gabriele Cappello. – Verwarnungen: 26. Kevin Grütter, 38. Besart Biljali, 43. Timon Tschanz, 59. Sergio Archidiacono, 61. Nico Varadin, 63. Ilber Nuhiji, 76. Robin Burri.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

