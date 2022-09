Frauen 2. Liga Sieg für Allschwil im Showdown gegen Schwarz-Weiss – Siegesserie von Schwarz-Weiss gebrochen Das drittplatzierte Team Allschwil hat am Donnerstag im Duell zweier Topteams den zweitklassierten Verein Schwarz-Weiss zuhause 3:2 besiegt. 22.09.2022, 23.24 Uhr

Michèle Fluri eröffnete in der 9. Minute das Skore, als sie für Allschwil das 1:0 markierte. Nina Meyer erhöhte in der 20. Minute zur 2:0-Führung für Allschwil. Dank dem Treffer von Benita Pfaehler (50.) reduzierte sich der Rückstand für Schwarz-Weiss auf ein Tor (1:2).

Allschwil baute die Führung in der 79. Minute (Nina Meyer) weiter aus (3:1). In der Schlussphase kam Schwarz-Weiss noch auf 2:3 heran. Veronica Conte Garcia war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 88. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Siri Leemann von Schwarz-Weiss erhielt in der 94. Minute die gelbe Karte.

Dass Allschwil viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen sieben Spielen hat Allschwil durchschnittlich 2.9 Treffer pro Partie erzielt. Statistisch gesehen hat das Team die siebtbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 5 mit durchschnittlich 1.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

In der Regel kassiert Schwarz-Weiss nicht so viele Tore wie gegen Allschwil. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 0.5 (Rang 1).

Keine Änderung in der Tabelle für Allschwil: Mit 14 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Für Allschwil ist es bereits der vierte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat zweimal zuhause und zweimal auswärts gewonnen. Zwei Spiele von Allschwil gingen unentschieden aus.

Als nächstes trifft Allschwil auswärts mit Baden-Wettingen (Rang 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 2. Oktober statt (14.30 Uhr, Stadion ESP, Baden).

Für Schwarz-Weiss hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 2. Schwarz-Weiss hat bisher fünfmal gewonnen und einmal verloren.

Für Schwarz-Weiss geht es daheim gegen FC Solothurn Frauen (Platz 4) weiter. Diese Begegnung findet am 1. Oktober statt (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: FC Allschwil - FC Schwarz-Weiss 3:2 (2:0) - Im Brüel, Allschwil, – Tore: 9. Michèle Fluri 1:0. 20. Nina Meyer 2:0. 50. Benita Pfaehler 2:1. 79. Nina Meyer 3:1. 88. Veronica Conte Garcia 3:2. – Allschwil: Lisa Schär, Selina Del Sol Aballi, Nives Schweitzer, Laura Scandaglia, Neela Niederer, Nicole Nyfeler, Celina Thurnheer, Lara Bensegger, Tanita Mathys, Nina Meyer, Michèle Fluri. – Schwarz-Weiss: Anastasiia Vasylyshyn, Benita Pfaehler, Severine Bonjour, Ramona Fellino, Malena Skeneraj, Anne Albrecht, Siri Leemann, Aline Lampart, Egzona Salihi, Yukino Gütlin, Michelle Albrecht. – Verwarnungen: 94. Siri Leemann.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.09.2022 23:21 Uhr.

