3. Liga, Gruppe 2 Selzach verliert gegen Seriensieger Gerlafingen Gerlafingen setzt seine Siegesserie auch gegen Selzach fort. Das 4:0 zuhause am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie. 05.09.2021, 19.59 Uhr

(chm)

Das Tor von Philipp Breu in der 66. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Gerlafingen. Gerlafingen baute in der 87. Minute die Führung weiter aus: Torschütze war erneut Philipp Breu. Gerlafingen erhöhte in der 93. Minute seine Führung durch Volkan Turhan weiter auf 3:0. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Beytullah Özdemir in der 95. Minute, als er für Gerlafingen zum 4:0 traf.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Alfio Aiello von Gerlafingen erhielt in der 43. Minute die gelbe Karte.

Unverändert liegt Gerlafingen auf Rang 3. Das Team hat neun Punkte. Gerlafingen feiert mit dem Sieg gegen Selzach bereits den dritten Sieg der Saison. Das Team hat zweimal zuhause und einmal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Im nächsten Spiel kriegt es Gerlafingen auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Zuchwil. Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (8. September) (20.00 Uhr, Sportzentrum, Zuchwil).

Selzach rutscht in der Tabelle von Rang 5 auf 8. Das Team hat drei Punkte. Selzach hat bisher einmal gewonnen und zweimal verloren.

Auf Selzach wartet im nächsten Spiel zuhause das neuntplatzierte Team FC Iliria, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am Mittwoch (8. September) statt (20.00 Uhr, Zilweg, Selzach).

Telegramm: FC Gerlafingen - FC Selzach 4:0 (0:0) - Kirchacker, Gerlafingen – Tore: 66. Philipp Breu 1:0. 87. Philipp Breu 2:0. 93. Volkan Turhan 3:0. 95. Beytullah Özdemir 4:0. – Gerlafingen: Stefan Csako, Florentin Mustafa, Feriz Miftari, Gianluca Rubino, Biagio Prestifilippo, Mihael Petrovic, Alfio Aiello, Dino Mujanovic, Philipp Breu, Tiyan Gügüs, Beytullah Özdemir. – Selzach: Ebib Jasari, Janick Bieli, Pascal Amiet, Tobias Stauffer, Stefano Cetrangolo, Degol Yakob, Oliver Niklaus, Boriss Bogdaskins, Italo Foschini, Godfried Osei, Andry Amiet. – Verwarnungen: 43. Alfio Aiello.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Gerlafingen - FC Selzach 4:0, FC Leuzigen - FC Niederbipp 4:3, FC Biberist - SC Blustavia 0:5

Tabelle: 1. FC Zuchwil 3 Spiele/9 Punkte (3:0). 2. SC Blustavia 3/9 (10:0), 3. FC Gerlafingen 3/9 (9:1), 4. FC Leuzigen 3/6 (6:4), 5. FC Rüttenen 2/3 (1:2), 6. FC Subingen 2/3 (7:2), 7. FC Bettlach 2/3 (2:4), 8. FC Selzach 3/3 (3:11), 9. FC Iliria 2/1 (4:6), 10. FC Niederbipp 3/1 (8:11), 11. FC Deitingen 3/0 (0:4), 12. FC Biberist 3/0 (0:8).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.09.2021 19:55 Uhr.