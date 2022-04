2. Liga Selcuk Cubuk führt Subingen mit drei Toren zum Sieg gegen Italgrenchen Subingen gewinnt am Samstag zuhause gegen Italgrenchen 4:2. 24.04.2022, 18.50 Uhr

Das erste Tor der Partie erzielte Florian Gasche für Subingen. In der 28. Minute traf er zum 1:0. Italgrenchen glich in der 32. Minute durch Nico Wolf aus. Stefano Conde Rodrigues brachte Italgrenchen 2:1 in Führung (38. Minute).

Subingen glich in der 50. Minute durch Selcuk Cubuk aus. Selcuk Cubuk war auch gleich für die 3:2-Führung (52. Minute) für Subingen verantwortlich. Subingen baute in der 77. Minute die Führung weiter aus: Torschütze war erneut Selcuk Cubuk.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Subingen erhielten Kevin Dweezil Künzler (16.) und Simon Sterki (92.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Italgrenchen, nämlich für Eliano Chirico (36.).

In den bisherigen Spielen ist Subingen nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.8. Das bedeutet, dass Subingen die sechstbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 5 mit durchschnittlich 1.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Subingen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 23 Punkten auf Rang 6. Subingen hat bisher sechsmal gewonnen, fünfmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Subingen geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Klus-Balsthal (Platz 10) weiter. Diese Begegnung findet am 30. April statt (18.00 Uhr, Sportplatz Moos, Balsthal).

Italgrenchen verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Italgrenchen hat bisher zweimal gewonnen, zwölfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Italgrenchen geht es in einem Heimspiel gegen FC Bellach (Platz 9) weiter. Das Spiel findet am 30. April statt (17.00 Uhr, Sportplatz Riedern, Grenchen).

Telegramm: FC Subingen - GS Italgrenchen 4:2 (1:2) - Affolter, Subingen – Tore: 28. Florian Gasche 1:0. 32. Nico Wolf 1:1. 38. Stefano Conde Rodrigues 1:2. 50. Selcuk Cubuk 2:2. 52. Selcuk Cubuk 3:2. 77. Selcuk Cubuk 4:2. – Subingen: Pascal Schwaller, Selcuk Cubuk, Leonardo Baschung, Kevin Dweezil Künzler, Benjamin Brunner, Raphael Gasche, Patrick Dubach, Luca Cappelli, Sascha Pauli, Florian Gasche, Fabian Kummer. – Italgrenchen: Samuel Willi, Matteo Palermo, Eliano Chirico, Dario Beutler, Dominique Sutter, Nicolai Bur, Stefano Conde Rodrigues, Sehat Abdiu, Nico Wolf, Jari Eggenschwiler, Ardrit Veliji. – Verwarnungen: 16. Kevin Dweezil Künzler, 36. Eliano Chirico, 92. Simon Sterki.

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

