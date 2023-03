Frauen 2. Liga Schwarz-Weiss sichert sich mit Penaltytor Unentschieden gegen Baden 1897 Je ein Punkt für Baden 1897 und Schwarz-Weiss: Die Teams trennen sich 1:1 26.03.2023, 10.17 Uhr

(chm)

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. Das 1:0 erzielte Noemi Merz in der 65. Minute. Den Ausgleich erzielte Johanna Aeschbach in der 82. Minute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Schwarz-Weiss erhielten Aline Lampart (46.) und Benita Pfaehler (70.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Baden 1897, nämlich für Mario Avagliano (83.).

Keine Änderung in der Tabelle für Baden 1897: Mit 15 Punkten liegt das Team auf Rang 10. Baden 1897 hat bisher viermal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Baden 1897 auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Therwil (Platz 9) zu tun. Diese Begegnung findet am Mittwoch (29. März) statt (19.45 Uhr, Känelboden, Therwil).

Für Schwarz-Weiss hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 32 Punkten auf Rang 2. Schwarz-Weiss hat bisher zehnmal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Schwarz-Weiss spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Therwil (Rang 9). Diese Begegnung findet am 1. April statt (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: Baden-Wettingen - FC Schwarz-Weiss 1:1 (0:0) - Stadion ESP, Baden – Tore: 65. Noemi Merz 1:0. 82. Johanna Aeschbach (Penalty) 1:1. – Baden 1897: Nina Schweizer, Chiara Krebs, Dominique Maron, Ladina Krebs, Vanessa Rothacher, Vanessa Gomes Correia, Luna Vincenzi, Sheryl Hochuli, Diana Vincenzi, Natalie Spuler, Anastasia Costa. – Schwarz-Weiss: Sibylle Riechsteiner, Benita Pfaehler, Severine Bonjour, Siri Leemann, Yukino Gütlin, Aline Lampart, Anne Albrecht, Egzona Salihi, Celina Hartmann, Varenka Strobel, Claudia Pugliese. – Verwarnungen: 46. Aline Lampart, 70. Benita Pfaehler, 83. Mario Avagliano.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.03.2023 07:34 Uhr.