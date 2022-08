Frauen 2. Liga Schwarz-Weiss holt sich im ersten Spiel drei Punkte gegen Baden 1897 Im ersten Spiel der neuen Saison gewinnt Schwarz-Weiss zuhause gegen Baden 1897 2:0. 25.08.2022, 11.31 Uhr

(chm)

Das Tor von Varenka Strobel in der 36. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Schwarz-Weiss. In der Schlussphase (91. Minute) erhöhte sodann Veronica Conte Garcia noch zum Endresultat von 2:0

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Schwarz-Weiss erhielten Malena Skeneraj (27.) und Severine Bonjour (28.) eine gelbe Karte. Baden 1897 blieb ohne Karte.

Nach dem ersten Spiel steht Schwarz-Weiss auf dem sechsten Rang. Für Schwarz-Weiss geht es auswärts gegen FC Therwil (Platz 10) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (28. August) (13.00 Uhr, Känelboden, Therwil).

Baden 1897 reiht sich nach dem Spiel auf Rang 11 ein. Auf Baden 1897 wartet im nächsten Spiel in einem Heimspiel das zehntplatzierte Team FC Therwil, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 4. September statt (14.30 Uhr, Stadion ESP, Baden).

Telegramm: FC Schwarz-Weiss - Baden-Wettingen 2:0 (1:0) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 36. Varenka Strobel 1:0. 91. Veronica Conte Garcia 2:0. – Schwarz-Weiss: Stenia Michel, Benita Pfaehler, Severine Bonjour, Siri Leemann, Malena Skeneraj, Aline Lampart, Michelle Albrecht, Anne Albrecht, Egzona Salihi, Flavia Näf, Veronica Conte Garcia. – Baden 1897: Veronica Fernandez, Chiara Krebs, Cecilia de Hoop, Dominique Maron, Angelica Corbat, Natalie Spuler, Zara Aschwanden, Sheryl Hochuli, Nadja Häfeli, Julia Liechti, Noemi Merz. – Verwarnungen: 27. Malena Skeneraj, 28. Severine Bonjour.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.08.2022 11:28 Uhr.