4. Liga, Gruppe 1 Samuel Iseli führt Luterbach mit drei Toren zum Sieg gegen Bellach Luterbach reiht Sieg an Sieg: Gegen Bellach hat das Team am Sonntag bereits den fünften Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 4:0 09.10.2022, 17.46 Uhr

(chm)

In der 36. Minute schoss Samuel Iseli Luterbach mittels Elfmeter in Führung (1:0). Mit einem weiteren Tor sorgte Samuel Iseli in der 52. Minute für das 2:0 für Luterbach. Samuel Iseli war es auch, der in der 68. Minute Luterbach weiter in Führung brachte. Sein dritter Treffer in Folge bedeutete das 3:0. Mirlind Pepshi schoss das 4:0 (84. Minute) für Luterbach und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Bellach erhielten Arbnor Tmava (36.), Ilir Ismaili (90.) und Leurim Avdili (91.) eine gelbe Karte. Luterbach behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Die Offensive von Luterbach hat bislang häufig überzeugt: In acht Spielen hat sie total 34 Tore erzielt, was einem Schnitt von 4.2 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Bellach ein relativ häufiges Phänomen. Die total 27 Gegentore in acht Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.4 Toren pro Match (Rang 9).

Die Tabellensituation hat sich für Luterbach nicht verändert. 18 Punkte bedeuten Rang 3. Für Luterbach ist es der fünfte Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Luterbach zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das neuntplatzierte FC Bettlach. Zu diesem Spiel kommt es am 15. Oktober (17.00 Uhr, Schützenmatte, Luterbach).

Nach der Niederlage büsst Bellach einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sechs Punkten auf Rang 11. Für Bellach ist es bereits die vierte Niederlage der laufenden Saison. Drei Spiele von Bellach gingen unentschieden aus.

Für Bellach geht es auf fremdem Terrain gegen FC Lommiswil (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am 15. Oktober statt (19.00 Uhr, Neufeld, Bettlach).

Telegramm: FC Bellach - FC Luterbach 0:4 (0:1) - Sportplatz Brunnmatt, Bellach – Tore: 36. Samuel Iseli (Penalty) 0:1.52. Samuel Iseli 0:2. 68. Samuel Iseli 0:3. 84. Mirlind Pepshi 0:4. – Bellach: Loik Spahni, Arbnor Tmava, Leonis Bajraktaraj, Faredin Hetemi, Ensar Jasari, Janis Faoro, Deniz Mustafi, Miran Junuzi, Ilaz Gashi, Leon Bajraktaraj, Dagmawi Kana. – Luterbach: Patrik Furrer, Kimon Ziegler, Jan Schläfli, Christian Cadosch, Yannick Sutter, Yanik Blanco, Nicola Egli, Simon Hirsbrunner, Martin Stankovic, Mehmet Basaran, Samuel Iseli. – Verwarnungen: 36. Arbnor Tmava, 90. Ilir Ismaili, 91. Leurim Avdili.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

