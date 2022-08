3. Liga, Gruppe 1 - Rüttenen sichert sich mit Penaltytor Unentschieden gegen Flumenthal

Auf einen Kaffee... Jonas Ineichen hat die Lehre mit einer Top-Leistung abgeschlossen, jetzt will er Militärpilot werden oder Physik studieren

Am Freitag wurden die Solothurner Berufslernenden, die an der Abschlussprüfung mit einem Notendurchschnitt von 5,3 und besser brillierten, an einer Feier geehrt. Zu den Top drei gehört Polymechaniker Jonas Ineichen.