3. Liga, Gruppe 2 Rüttenen mit Auswärtssieg bei Subingen Sieg für Rüttenen: Gegen Subingen gewinnt das Team am Dienstag auswärts 3:1. 01.06.2022, 08.35 Uhr

Subingen ging zunächst in der 2. Minute in Führung, als Patrick Roth zum 1:0 traf. In der 22. Minute gelang Rüttenen jedoch durch Simon Nobs der Ausgleich. In der 37. Minute gelang Fabrizio Bur der Führungstreffer zum 2:1 für Rüttenen. In der 78. Minute sorgte Christopher Hasler für den Schlusspunkt: er traf zum 3:1 für Rüttenen.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Subingen lässt im Schnitt nicht so viele Tore zu wie im Spiel gegen Rüttenen. Das Team kassiert im Schnitt 1.2 Tore pro Partie (Rang 3).

Rüttenen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 27 Punkten liegt das Team auf Rang 6. Rüttenen hat bisher achtmal gewonnen, elfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Rüttenen ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Subingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 43 Punkten auf Rang 4. Subingen hat bisher 13mal gewonnen, fünfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Subingen ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Subingen - FC Rüttenen 1:3 (1:2) - Affolter, Subingen – Tore: 2. Patrick Roth 1:0. 22. Simon Nobs 1:1. 37. Fabrizio Bur 1:2. 78. Christopher Hasler 1:3. – Subingen: Thomas Witmer, Noah Jordan, Julian Gisler, Julian Flükiger, Luca Huber, Daniel Gebek, Patrick Roth, Yanick Kofmehl, Janis Huser, Joshua Widmer, Damian Widmer. – Rüttenen: Alexander Zimmermann, Flurin Gasser, Jeremias Emch, Sven Fluri, Samuel Anderegg, Moritz Felber, Fabrizio Bur, Nico Gunzinger, Sven Hürzeler, Sebastian Meister, Simon Nobs. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

