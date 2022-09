3. Liga, Gruppe 1 Rüttenen bezwingt Iliria Rüttenen gewinnt am Mittwoch zuhause gegen Iliria 4:2. 08.09.2022, 16.52 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Iliria: Besim Racipi brachte seine Mannschaft in der 46. Minute 1:0 in Führung. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 48. Minute, als Sven Fluri für Rüttenen traf. In der 51. Minute gelang Kevin Guggisberg der Führungstreffer zum 2:1 für Rüttenen.

In der 55. Minute traf Ilir Gashi für Iliria zum 2:2-Ausgleich. Christoph Walker traf in der 62. Minute. Es war die Führung zum 3:2 für Rüttenen. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Kevin Guggisberg in der 64. Minute. Er traf zum 4:2 für Rüttenen.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Zahlreiche Gegentore sind für Iliria ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 3.2 Tore pro Partie (Rang 11).

Rüttenen verbessert sich in der Tabelle von Rang 7 auf 6. Das Team hat sieben Punkte. Rüttenen hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Rüttenen in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team GS Italgrenchen. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (10. September) (17.00 Uhr, Sportplatz Riedern, Grenchen).

In der Tabelle liegt Iliria weiterhin auf Rang 11. Das Team hat null Punkte. Iliria hat bisher nur verloren, nämlich viermal.

Mit dem viertplatzierten FC Wangen a/A kriegt es Iliria als nächstes in einem Heimspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (11. September) (11.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: FC Rüttenen - FC Iliria 4:2 (0:0) - Galmis, Rüttenen – Tore: 46. Besim Racipi 0:1. 48. Sven Fluri 1:1. 51. Kevin Guggisberg 2:1. 55. Ilir Gashi 2:2. 62. Christoph Walker 3:2. 64. Kevin Guggisberg 4:2. – Rüttenen: Jan Lüthy, Nico Gunzinger, Moritz Felber, Sven Fluri, Lois Arnsberg, Simon Nobs, Christoph Walker, Dominic Müller, Christopher Hasler, Enea von Arx, Kevin Guggisberg. – Iliria: Leotrim Saliji, Mentor Spaqi, Fitim Racipi, Burim Raimi, Shkumbim Qallakaj, Klevis Haziri, Besim Racipi, Besar Dakaj, Ilir Gashi, Bleron Dakaj, Mead Demiri. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Datenstand: 08.09.2022 16:49 Uhr.

