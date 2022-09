3. Liga, Gruppe 1 Rüttenen bezwingt auswärts Grenchen 15 Sieg für Rüttenen: Gegen Grenchen 15 gewinnt das Team am Sonntag auswärts 2:0. 04.09.2022, 19.32 Uhr

(chm)

Beide Tore fielen schon in der ersten Halbzeit: Kevin Guggisberg brachte Rüttenen 1:0 in Führung (21. Minute). Das letzte Tor der Partie fiel in der 37. Minute, als Enea von Arx für Rüttenen auf 2:0 erhöhte.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Eran Redzepi von Grenchen 15 erhielt in der 52. Minute die gelbe Karte.

Rüttenen verbessert sich in der Tabelle von Rang 9 auf 7. Das Team hat vier Punkte. Der erste Sieg der Saison für Rüttenen folgt nach einer Niederlage und einem Unentschieden.

Rüttenen spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Iliria (Platz 11). Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (7. September) (20.00 Uhr, Galmis, Rüttenen).

In der Tabelle liegt Grenchen 15 weiterhin auf Rang 10. Das Team hat null Punkte. Grenchen 15 muss bereits die dritte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Zweimal verlor Grenchen 15 zuhause und einmal auswärts.

Für Grenchen 15 geht es auf fremdem Terrain gegen FC Wangen a/A (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am Mittwoch (7. September) statt (20.00 Uhr, Staadfeld, Wangen a.Aare).

Telegramm: FC Grenchen 15 - FC Rüttenen 0:2 (0:2) - Stadion Brühl, Grenchen – Tore: 21. Kevin Guggisberg 0:1. 37. Enea von Arx 0:2. – Grenchen 15: Tristan Preta, Rafael Eggenberg, Christopher Mamona, Kristofer Bortot, Tim Hegelbach, Luca Greco, Baran Avci, Livio Nava, Eran Redzepi, Noël Sutter, Louis Blösch. – Rüttenen: Jan Lüthy, Nico Gunzinger, Moritz Felber, Sven Fluri, Lois Arnsberg, Simon Nobs, Christoph Walker, Dominic Müller, Christopher Hasler, Enea von Arx, Kevin Guggisberg. – Verwarnungen: 52. Eran Redzepi.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.09.2022 19:30 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.