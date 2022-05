4. Liga, Gruppe 2 Riedholz verliert gegen Seriensieger Luterbach – Raphael Andres trifft spät zum Sieg Luterbach setzt seine Siegesserie auch gegen Riedholz fort. Das 2:1 auswärts am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge. 29.05.2022, 19.22 Uhr

(chm)

Ein Doppelschlag von Raphael Andres brachte in der Schlussphase die Wende für Luterbach - nach 57 Minuten Rückstand. Zunächst glich Raphael Andres (62.) aus, in der 82. Minute traf er dann zum Sieg. Zuvor war Luterbach den grösseren Teil des Spiels zurückgelegen, nachdem Thierry Schneiter in der 5. Minute Riedholz in Führung gebracht hatte.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Abwehr gehört Luterbach zu den Besten: Im Schnitt lässt das Team 1.2 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 21 Spielen, in denen die Defensive 26 Tore hinnehmen musste (Rang 1).

Keine Änderung in der Tabelle für Luterbach: 49 Punkte bedeuten Rang 2. Luterbach hat bisher 16mal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Luterbach spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Welschenrohr (Rang 8). Diese Begegnung findet am 12. Juni statt (15.00 Uhr, Schützenmatte, Luterbach).

Riedholz verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für Riedholz war es bereits die fünfte Niederlage in Serie.

Mit dem sechstplatzierten FC Mümliswil kriegt es Riedholz als nächstes in einem Heimspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 12. Juni (15.00 Uhr, Sportplatz Wyler, Riedholz).

Telegramm: FC Riedholz - FC Luterbach 1:2 (1:0) - Sportplatz Wyler, Riedholz – Tore: 5. Thierry Schneiter 1:0. 62. Raphael Andres 1:1. 82. Raphael Andres 1:2. – Riedholz: Livio Bruschi, Thierry Schneiter, Janis Büttiker, Simon Zysset, Lennart Horn, Fabian Feier, Fabio Zambetti, Luca Weck, Noah Krapl, Leandro Ceravolo, Marek Roth. – Luterbach: Patrik Furrer, Norick Sommer, Benjamin Flury, Christian Cadosch, Simon Hirsbrunner, Yanik Blanco, Deniz Kilic, Bulut Araz, Samuel Iseli, Raphael Andres, Max Guggisberg. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

