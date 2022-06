3. Liga, Gruppe 1 Riedholz setzt Siegesserie auch gegen Welschenrohr fort Riedholz setzt seine Siegesserie auch gegen Welschenrohr fort. Das 3:0 zuhause am Mittwoch bedeutet bereits den siebten Vollerfolg in Serie. 02.06.2022, 15.05 Uhr

(chm)

Sämtliche drei Tore für Riedholz fielen in nur zehn Minuten: Mika Emch brachte Riedholz 1:0 in Führung (68. Minute). In der 73. Minute baute Silas Gunziger den Vorsprung für Riedholz auf zwei Tore aus (2:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Henry Horn, der in der 78. Minute die Führung für Riedholz auf 3:0 ausbaute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Offensive von Riedholz hat bislang häufig überzeugt: In 20 Spielen hat sie total 70 Tore erzielt, was einem Schnitt von 3.2 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Unverändert liegt Riedholz nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Nach 22 Spielen hat das Team 47 Punkte. Riedholz hat bisher 15mal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Riedholz ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Mit der Niederlage rückt Welschenrohr in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 30 Punkten neu Platz 6. Welschenrohr hat bisher neunmal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Welschenrohr ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Riedholz - FC Welschenrohr 3:0 (0:0) - Sportplatz Wyler, Riedholz – Tore: 68. Mika Emch 1:0. 73. Silas Gunziger 2:0. 78. Henry Horn 3:0. – Riedholz: Pascal Klaus, Tim Ilgenstein, Marco Bruni, Tim Gyger, Luc Henzi, Fabian Grütter, Mika Emch, Marc Schär, Silas Gunziger, Kevin Kaufmann, Alex Steffen. – Welschenrohr: David Mägli, Patrick Eggenschwiler, Michael Uebelhart, Marco Gribi, Simon Eggenschwiler, Philippe Wehrli, Kevin Widmer, Samuel Fink, Leon Isaj, Marco Hug, Elias Mägli. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.06.2022 15:03 Uhr.