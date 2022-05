3. Liga, Gruppe 1 Riedholz setzt Siegesserie auch gegen Dulliken fort Riedholz setzt seine Siegesserie auch gegen Dulliken fort. Das 3:1 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den sechsten Vollerfolg in Folge. 16.05.2022, 19.26 Uhr

(chm)

Luc Henzi eröffnete in der 32. Minute das Skore, als er für Riedholz das 1:0 markierte. Mika Emch erhöhte in der 48. Minute zur 2:0-Führung für Riedholz. Dank dem Treffer von Dario Zürcher (54.) reduzierte sich der Rückstand für Dulliken auf ein Tor (1:2). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Sven Agnéus in der 82. Minute. Er traf zum 3:1 für Riedholz.

Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Riedholz. Die einzige gelbe Karte bei Dulliken erhielt: Nilo Da Costa (76.)

Dass Riedholz viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 19 Spielen hat Riedholz durchschnittlich 3.2 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Dass Dulliken so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Das Team kassiert im Schnitt 1 Tore pro Partie (Rang 1).

Riedholz liegt dank dem Sieg neu an der Tabellenspitze. Das Team hat nach 21 Spielen 44 Punkte auf dem Konto. Das ist eine Verbesserung um einen Platz. Riedholz hat bisher 14mal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Riedholz geht es zuhause gegen FC Welschenrohr (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 1. Juni statt (20.00 Uhr, Sportplatz Wyler, Riedholz).

Für Dulliken hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 29 Punkten auf Rang 5. Dulliken hat bisher neunmal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Dulliken spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Wangen b.O. (Platz 7). Die Partie findet am 21. Mai statt (19.00 Uhr, Chrüzmatt, Wangen bei Olten).

Telegramm: FC Riedholz - FC Dulliken 3:1 (1:0) - Sportplatz Wyler, Riedholz – Tore: 32. Luc Henzi 1:0. 48. Mika Emch 2:0. 54. Dario Zürcher 2:1. 82. Sven Agnéus 3:1. – Riedholz: Pascal Klaus, Tim Ilgenstein, Noah Rickenbacher, Tim Gyger, Luc Henzi, Marco Bruni, Mika Emch, Manuel Reber, Silas Gunziger, Kevin Kaufmann, Henry Horn. – Dulliken: Zlatan Delic, Robin Schenk, Damian Buss, Astrit Brahimi, Eldin Jusic, Josip Curic, Dario Zürcher, Nilo Da Costa, Albert Kryeziu, Albatrit Morinaj, Andrea Tocci. – Verwarnungen: 30. Kevin Kaufmann, 45. Mika Emch, 76. Nilo Da Costa, 89. Nick Emch, 91. Elia Reinhart.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.05.2022 19:22 Uhr.