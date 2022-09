3. Liga, Gruppe 1 Riedholz bezwingt auswärts Iliria Sieg für Riedholz: Gegen Iliria gewinnt das Team am Sonntag auswärts 3:1. 04.09.2022, 22.23 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Marc Schär, der in der 30. Minute für Riedholz zum 1:0 traf. Riad Racipi glich in der 47. Minute für Iliria aus. Es hiess 1:1. In der 73. Minute war es an Henry Horn, Riedholz 2:1 in Führung zu bringen. Drei Minuten dauerte es, ehe Henry Horn erneut erfolgreich war. Er traf in der 76. Minute zum 3:1 für Riedholz.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Besar Dakaj von Iliria erhielt in der 55. Minute die gelbe Karte.

Riedholz spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 0.7 Treffer zu pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 7 geschossenen Toren Rang 2.

Die Abwehr von Iliria kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 3 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 11).

In der Tabelle verbessert sich Riedholz von Rang 6 auf 1. Das Team hat sieben Punkte. Für Riedholz ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Riedholz geht es in einem Heimspiel gegen GS Italgrenchen (Platz 4) weiter. Die Partie findet am Mittwoch (7. September) statt (20.00 Uhr, Sportplatz Wyler, Riedholz).

In der Tabelle liegt Iliria weiterhin auf Rang 11. Das Team hat null Punkte. Iliria muss bereits die dritte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Zweimal verlor Iliria zuhause und einmal auswärts.

Für Iliria geht es auswärts gegen FC Rüttenen (Platz 7) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (7. September) (20.00 Uhr, Galmis, Rüttenen).

Telegramm: FC Iliria - FC Riedholz 1:3 (0:1) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 30. Marc Schär 0:1. 47. Riad Racipi 1:1. 73. Henry Horn 1:2. 76. Henry Horn 1:3. – Iliria: Leotrim Saliji, Mentor Spaqi, Fitim Racipi, Besar Dakaj, Shkumbim Qallakaj, Altin Aliu, Enes Ismaili, Dardan Llugaliu, Ilir Gashi, Riad Racipi, Mead Demiri. – Riedholz: Livio Bruschi, Thierry Schneiter, Marco Bruni, Nick Emch, Luc Henzi, Tim Gyger, Henry Horn, Mika Emch, Kevin Kaufmann, Marc Schär, Sven Agnéus. – Verwarnungen: 55. Besar Dakaj.

