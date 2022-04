4. Liga, Gruppe 2 Post Solothurn holt sich drei Punkte gegen Wiedlisbach – Rohat Er entscheidet Spiel Post Solothurn behielt im Spiel gegen Wiedlisbach am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 2:1. 10.04.2022, 09.58 Uhr

(chm)

Zunächst musste Post Solothurn einen Rückstand hinnehmen: In der 20. Minute traf Rinor Jashari für Wiedlisbach zum 1:0. Durch zwei Tore innerhalb von 15 Minuten schaffte Post Solothurn aber die Wende. Verantwortlich war Rohat Er, der in der 26. Minute zuerst den Ausgleich erzielte und dann in der 41. Minute auch gleich zum Sieg traf.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Silvan Rudolf von Rohr von Post Solothurn erhielt in der 56. Minute die gelbe Karte.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Post Solothurn. Das Team liegt mit 18 Punkten auf Rang 6. Post Solothurn hat bisher fünfmal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Post Solothurn auf fremdem Terrain mit seinem Tabellennachbarn FC Subingen (Platz 7) zu tun. Diese Begegnung findet am 23. April statt (19.00 Uhr, Affolter, Subingen).

Nach der Niederlage büsst Wiedlisbach einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 15 Punkten auf Rang 9. Wiedlisbach hat bisher viermal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Wiedlisbach trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Riedholz (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 23. April (17.30 Uhr, Gerzmatt, Wiedlisbach).

Telegramm: FC Post Solothurn - FC Wiedlisbach 2:1 (2:1) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 20. Rinor Jashari 0:1. 26. Rohat Er 1:1. 41. Rohat Er 2:1. – Post Solothurn: Muzaffer Onurlu, Mert Onurlu, Jamin Makwana, Valentin Batzli, John Nadesamoorthy, Erdem Can Yilmaz, Piraveen Pararajasingam, Silvan Rudolf von Rohr, Elia Canneori, Onur Can Cengiz, Rohat Er. – Wiedlisbach: Janick Kronberger, Roland Hubler, Michael Nguyen, Dominik Dietrich, Angelo Corea, Timon Freudiger, Markus Johny Fankhauser, Joel Schmitz, Jan Nguyen, Rinor Jashari, Abdullah Gümüs. – Verwarnungen: 56. Silvan Rudolf von Rohr.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.04.2022 06:25 Uhr.