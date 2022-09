4. Liga, Gruppe 2 Post Solothurn holt sich drei Punkte gegen Subingen Sieg für Post Solothurn: Gegen Subingen gewinnt das Team am Samstag zuhause 2:0. 26.09.2022, 11.25 Uhr

(chm)

Bereits in der 15. Minute traf Dimitri Batzli zum 1:0. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Alaa Ibrahim in der 54. Minute. Er traf zum 2:0 für Post Solothurn.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Abwehr gehört Post Solothurn zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.2 Tore pro Partie (Rang 2).

Mit dem Sieg rückt Post Solothurn um einen Platz nach vorne. Acht Punkte bedeuten Rang 6. Post Solothurn hat je zweimal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt. Post Solothurn siegte zudem erstmals auswärts.

Im nächsten Spiel kriegt es Post Solothurn in einem Auswärtsspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Welschenrohr (Platz 7) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 30. September (20.15 Uhr, Mühlacker, Welschenrohr).

Nach der Niederlage büsst Subingen einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zehn Punkten auf Rang 4. Subingen hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Subingen tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Wolfwil an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 1. Oktober (18.00 Uhr, Affolter, Subingen).

Telegramm: FC Post Solothurn - FC Subingen 2:0 (1:0) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 15. Dimitri Batzli 1:0. 54. Alaa Ibrahim 2:0. – Post Solothurn: Mert Onurlu, Maslah Hussein, Taddeo Peter, Valentin Batzli, Jamin Makwana, Juras Zabitis, Janis Meyer, Lukas Gammenthaler, Yannick Schadebach, Alaa Ibrahim, Dimitri Batzli. – Subingen: Kevin Frühauf, Gianluca Ferrante, Simon Zimmermann, Roger Niggli, Sven Schläfli, Daniel Flury, Luca Marty, Tim Baranyai, Pascal Zumstein, Noé Cardinaux, Patrick Dubach. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.09.2022 19:09 Uhr.

