4. Liga, Gruppe 2 Post Solothurn bezwingt auswärts Türkischer SC – Dominic Meier entscheidet Spiel Post Solothurn gewinnt am Samstag auswärts gegen Türkischer SC 1:0. 26.03.2023, 10.18 Uhr

Die Entscheidung fiel in der zweiten Halbzeit. In der 67. Minute schoss Dominic Meier das 1:0.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Fünf gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Post Solothurn. Bei Türkischer SC erhielten Ahmet Can Korkut (90.) und Sean Fossati (94.) eine gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Post Solothurn zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 1.4 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 2).

Die Tabellensituation bleibt für Post Solothurn unverändert. Mit 22 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Post Solothurn hat bisher sechsmal gewonnen, dreimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Post Solothurn spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Selzach b (Platz 9). Die Partie findet am 31. März statt (20.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Mit der Niederlage rückt Türkischer SC in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 26 Punkten neu Platz 3. Türkischer SC hat bisher achtmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Türkischer SC auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Wolfwil. Die Partie findet am 1. April statt (17.30 Uhr, Allmend, Wolfwil).

Telegramm: Türkischer SC Solothurn b - FC Post Solothurn 0:1 (0:0) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tor: 67. Dominic Meier 0:1. – Türkischer SC: Salih Semiz, Otto Dedding, Sean Fossati, Ahmet Can Korkut, Achim Razoare, Nils Dudar, Kerem Berber, Arda Dönmez, Can Simsir, Mücahit Arslan, Armend Bediji. – Post Solothurn: Rajbaskar Devarasa, Taddeo Peter, Abdi Hirsi, Janis Meyer, Valentin Batzli, Yannick Schadebach, Juras Zabitis, Mostafa Saeidi, Dimitri Batzli, Gian Marco Supino, Diego Monopoli. – Verwarnungen: 37. Gian Marco Supino, 47. Diego Monopoli, 47. Janis Meyer, 62. Alaa Ibrahim, 89. Dimitri Batzli, 90. Ahmet Can Korkut, 94. Sean Fossati.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

