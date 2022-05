4. Liga, Gruppe 3 Philipp Flück führt Hägendorf mit drei Toren zum Sieg gegen Kestenholz Sieg für Hägendorf: Gegen Kestenholz gewinnt das Team am Samstag auswärts 4:2. 29.05.2022, 13.13 Uhr

Das erste Tor der Partie erzielte Philipp Flück für Hägendorf. In der 48. Minute traf er zum 1:0. Philipp Flück war es auch, der in der 59. Minute Hägendorf weiter in Führung brachte. Sein zweiter Treffer in Folge bedeutete das 2:0. Die 60. Minute brachte für Kestenholz den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Angelo Costantini.

Mit seinem Tor in der 61. Minute brachte wiederum Philipp Flück Hägendorf mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Hägendorf erhöhte in der 76. Minute seine Führung durch Raffaele Donatiello weiter auf 4:1. In der 84. Minute sorgte Angelo Costantini noch für Resultatkosmetik für Kestenholz. Er traf zum 2:4-Schlussstand.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Keine Änderung in der Tabelle für Hägendorf: Das Team liegt mit 35 Punkten auf Rang 5. Für Hägendorf ist es der zweite Sieg in Serie.

Hägendorf tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Wolfwil an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am 12. Juni statt (15.00 Uhr, Breite, Hägendorf).

Mit der Niederlage rückt Kestenholz in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 22 Punkten neu Platz 8. Kestenholz hat bisher sechsmal gewonnen, elfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Kestenholz in einem Auswärtsspiel mit seinem Tabellennachbarn SC Fulenbach (Platz 7) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 12. Juni (15.00 Uhr, Bad, Fulenbach).

Telegramm: FC Kestenholz - FC Hägendorf 2:4 (0:0) - St. Peter, Kestenholz – Tore: 48. Philipp Flück 0:1. 59. Philipp Flück 0:2. 60. Angelo Costantini 1:2. 61. Philipp Flück 1:3. 76. Raffaele Donatiello 1:4. 84. Angelo Costantini 2:4. – Kestenholz: Canio Gervasi, Sascha Brunner, Claudio Matthias Wicki, Manuel Bürgi, Nick Bader, Cédric Styner, Robin Anderegg, Luca Ialuna, Jérémy Frey, Ben Erik Ackermann, Nils Schneider. – Hägendorf: Roger Bruder, Fabio Bärlocher, Silvan Wyss, Ismail Hasani, Olgierd Knurek, Noah Schenker, Mario Studer, Rayan Peev, Lon Prela, Philipp Flück, Raffaele Donatiello. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

