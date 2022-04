3. Liga, Gruppe 2 Pflichtsieg für Subingen gegen Biberist – Michael Balmer mit Siegtor Subingen siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Biberist: Der Tabellenvierte siegt zuhause 2:1 gegen den Tabellenzwölften. 13.04.2022, 11.01 Uhr

(chm)

Der Siegtreffer für Subingen gelang Michael Balmer in der 76. Minute. In der 32. Minute hatte Joshua Widmer Subingen in Führung gebracht. Der Ausgleich für Biberist fiel in der 73. Minute durch Josip Doric.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Biberist für Marco Affolter (36.), Bojan Cuturic (76.) und Martin Flury (84.). Keine einzige Karte erhielt Subingen.

In der Abwehr gehört Subingen zu den Besten: Total liess das Team 11 Tore in 16 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 0.7 Toren pro Spiel (Rang 1).

Subingen rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit 36 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Subingen hat bisher elfmal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Subingen geht es auswärts gegen FC Deitingen (Platz 7) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 23. April (17.30 Uhr, Sportanlage Grabmatt, Deitingen).

Biberist verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Biberist hat bisher dreimal gewonnen, zwölfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Biberist tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Gerlafingen an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 23. April (18.30 Uhr, Kirchacker, Gerlafingen).

Telegramm: FC Subingen - FC Biberist 2:1 (1:0) - Affolter, Subingen – Tore: 32. Joshua Widmer 1:0. 73. Josip Doric 1:1. 76. Michael Balmer 2:1. – Subingen: Jannik Ochsenbein, Noel Schläfli, Lukas Misteli, Simon Sterki, Marco Zimmermann, Patrick Roth, Elia Del Frate, Benedikt Nützi, Damian Widmer, Michael Balmer, Joshua Widmer. – Biberist: Sascha Heri, Dario Jäggi, Fabio Buri, Janis Frölich, Neuran Kulenthiran, Fabio Mannori, Bojan Cuturic, Marco Affolter, Josip Doric, Pascal Flury, Dominik Marti. – Verwarnungen: 36. Marco Affolter, 76. Bojan Cuturic, 84. Martin Flury.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

