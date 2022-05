Frauen 2. Liga Pflichtsieg für Schwarz-Weiss gegen Allschwil – Giulia Bottacin mit Siegtor Sieg für den Tabellenzweiten: Schwarz-Weiss lässt am Samstag zuhause beim 2:1 gegen Allschwil (Rang 9) nichts anbrennen. 16.05.2022, 19.59 Uhr

(chm)

Schwarz-Weiss geriet zunächst in Rückstand, als Nina Meyer in der 24. Minute Allschwil 1:0 in Front brachte. Durch zwei Tore innerhalb von 14 Minuten schaffte Schwarz-Weiss aber die Wende. Yukino Gütlin schoss in der 58. Minute den Ausgleich, in der 72. Minute erzielte Giulia Bottacin den Siegtreffer.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Malena Skeneraj von Schwarz-Weiss erhielt in der 64. Minute die gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Schwarz-Weiss zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.2 Tore pro Partie (Rang 3).

Die Tabellensituation bleibt für Schwarz-Weiss unverändert. 43 Punkte bedeuten Rang 2. Schwarz-Weiss hat bisher 14mal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Schwarz-Weiss geht es auswärts gegen FC Attiswil (Platz 7) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 20. Mai (19.30 Uhr, Sportplatz Lindenrain, Attiswil).

Für Allschwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 9. Allschwil hat bisher fünfmal gewonnen und zwölfmal verloren.

Für Allschwil geht es in einem Heimspiel gegen SV Sissach (Platz 5) weiter. Die Partie findet am 22. Mai statt (17.00 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Telegramm: FC Schwarz-Weiss - FC Allschwil 2:1 (0:1) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 24. Nina Meyer 0:1. 58. Yukino Gütlin 1:1. 72. Giulia Bottacin 2:1. – Schwarz-Weiss: Severine Bonjour, Céline Borer, Aline Lampart, Eva Flore Sono, Malena Skeneraj, Michelle Albrecht, Anne Albrecht, Giulia Bottacin, Yukino Gütlin, Veronica Conte Garcia, Lea Keller. – Allschwil: Lisa Schär, Selina Del Sol Aballi, Janine Roth, Laura Scandaglia, Neela Niederer, Lara Bensegger, Tanita Mathys, Nina Meyer, Natalija Kramar, Nicole Nyfeler, Sofia De Nisco. – Verwarnungen: 64. Malena Skeneraj.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.05.2022 19:55 Uhr.