2. Liga Pflichtsieg für Lommiswil gegen Italgrenchen – Später Siegtreffer Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 4 vs. 12) ist Lommiswil am Samstag seiner Favoritenrolle gegen Italgrenchen gerecht geworden und hat auswärts 2:1 gewonnen. 27.03.2022, 08.48 Uhr

(chm)

Lommiswil geriet zunächst in Rückstand, als Ivan Palermo in der 15. Minute die zwischenzeitliche Führung für Italgrenchen gelang. In der 55. Minute glich Lommiswil jedoch aus und ging in der 89. Minute in Führung. Torschützen waren Niklas Urosevic und Cyrill Sonderegger.

Bei Lommiswil sah Lukas Amiet (25.) die rote Karte. Gelbe Karten gab es keine. Bei Italgrenchen sah Matteo Palermo (91.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Ardrit Veliji (50.), Matteo Palermo (60.) und Eliano Chirico (65.).

In der Abwehr gehört Lommiswil zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.4 Tore pro Partie (Rang 3).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Lommiswil. Mit 23 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Lommiswil hat bisher sechsmal gewonnen, zweimal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Lommiswil zuhause mit FC Klus-Balsthal (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 2. April statt (17.00 Uhr, Fussballplatz Weiher, Lommiswil).

Italgrenchen verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für Italgrenchen war es bereits die fünfte Niederlage in Serie.

Für Italgrenchen geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Mümliswil (Platz 9) weiter. Das Spiel findet am 2. April statt (17.00 Uhr, Brühl, Mümliswil).

Telegramm: GS Italgrenchen - FC Lommiswil 1:2 (1:0) - Sportplatz Riedern, Grenchen – Tore: 15. Ivan Palermo 1:0. 55. Niklas Urosevic 1:1. 89. Cyrill Sonderegger (Penalty) 1:2. – Italgrenchen: Samuel Willi, Stefano Conde Rodrigues, Matteo Palermo, Indrit Nuhiu, Eliano Chirico, Alessandro Giannini, Jari Eggenschwiler, Nico Wolf, Nicolai Bur, Ivan Palermo, Ardrit Veliji. – Lommiswil: Tim Bracher, Lukas Amiet, Gabor Bachmann, Aron Herrmann, Cedrik Hunziker, Cyrill Sonderegger, Philipp Dornbierer, Björn Zumofen, Lars Herzog, Niklas Urosevic, Moritz Frey. – Verwarnungen: 50. Ardrit Veliji, 60. Matteo Palermo, 65. Eliano Chirico – Ausschlüsse: 25. Lukas Amiet, 91. Matteo Palermo.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.03.2022 07:57 Uhr.