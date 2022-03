4. Liga, Gruppe 3 Pflichtsieg für Hägendorf gegen Olten – Siegtreffer durch Lon Prela Hägendorf siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Olten: Der Tabellenfünfte siegt auswärts 3:2 gegen den Tabellenelften. 20.03.2022, 23.53 Uhr

(chm)

Hägendorf holte gegen Olten zweimal einen Rückstand auf und gewann schliesslich.

Im Detail: Den Auftakt machte Alexander Liu, der in der 11. Minute für Olten zum 1:0 traf. Zum Ausgleich für Hägendorf traf Mario Konjevod in der 12. Minute. In der 52. Minute gelang Yilmaz Gültekin der Führungstreffer zum 2:1 für Olten.

In der 55. Minute traf Lon Prela für Hägendorf zum 2:2-Ausgleich. In der 77. Minute war es erneut Lon Prela, der Hägendorf mit seinem Tor 3:2 in Führung brachte.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Hägendorf sah Yannick Zimmermann (89.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Yannick Zimmermann (44.), Joris Widmer (66.) und Matteo Riso (85.). Gelbe Karten gab es bei Olten für Michael Miguel Garcia Ramirez (63.) und Saimir Ibraimi (65.).

Die Offensive von Hägendorf hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 2.7 Mal pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team die fünftbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 3 mit durchschnittlich 2.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Olten kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 35 Gegentore in zwölf Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.9 Toren pro Match (Rang 11).

Mit dem Sieg rückt Hägendorf um einen Platz nach vorne. Mit 21 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Hägendorf hat bisher sechsmal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Hägendorf geht es in einem Heimspiel gegen FC Uskana Olten (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 26. März (19.00 Uhr, Breite, Hägendorf).

Für Olten hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 11. Olten hat bisher einmal gewonnen, sechsmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Olten geht es auf fremdem Terrain gegen SC Fulenbach (Platz 8) weiter. Diese Begegnung findet am 26. März statt (18.00 Uhr, Bad, Fulenbach).

Telegramm: FC Olten - FC Hägendorf 2:3 (1:1) - Sportplatz Kleinholz, Olten – Tore: 11. Alexander Liu 1:0. 12. Mario Konjevod 1:1. 52. Yilmaz Gültekin 2:1. 55. Lon Prela 2:2. 77. Lon Prela 2:3. – Olten: Dominik Santesso, Till Jäggi, Amir Brahimi, Gian Leuenberger, Robin Witschi, Jose Maria Inigo Varona, Alexander Liu, Saimir Ibraimi, Halid Kucukyildiz, Yilmaz Gültekin, Arben Brahimi. – Hägendorf: Timo Christ, Sertac Arabaci, Philipp Erni, Ismail Hasani, Joris Widmer, Bas De Graaf, Philipp Flück, Rayan Peev, Lon Prela, Yannick Zimmermann, Mario Konjevod. – Verwarnungen: 44. Yannick Zimmermann, 63. Michael Miguel Garcia Ramirez, 65. Saimir Ibraimi, 66. Joris Widmer, 85. Matteo Riso – Ausschluss: 89. Yannick Zimmermann.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: FC Uskana Olten - FC Dulliken 1:0, FC Olten - FC Hägendorf 2:3

Tabelle: 1. FC Härkingen 12 Spiele/28 Punkte (51:17). 2. FC Fortuna Olten 12/26 (41:31), 3. SV Alpha 12/23 (37:22), 4. FC Hägendorf 12/21 (32:26), 5. FC Wolfwil 12/20 (36:30), 6. FC Uskana Olten 12/19 (27:28), 7. FC Oensingen 12/15 (25:32), 8. SC Fulenbach 12/14 (22:31), 9. FC Kestenholz 12/12 (22:32), 10. FC Dulliken 12/10 (22:29), 11. FC Olten 12/8 (25:35), 12. FC Kappel 12/4 (14:41).

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.03.2022 00:49 Uhr.