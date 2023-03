Frauen 2. Liga Pflichtsieg für Concordia Basel gegen Baden 1897 – Baden 1897 verliert nach vier Siegen Sieg für den Tabellenführer: Concordia Basel lässt am Sonntag zuhause beim 3:1 gegen Baden 1897 (Rang 10) nichts anbrennen. 20.03.2023, 14.53 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Baden 1897: Sabrina Kantuzer brachte ihre Mannschaft in der 1. Minute 1:0 in Führung. In der 24. Minute traf Cynthia Lemblé für Concordia Basel zum 1:1-Ausgleich. Yolanda Von Rotz brachte Concordia Basel 2:1 in Führung (35. Minute). In der 60. Minute baute die gleiche Yolanda Von Rotz die Führung für Concordia Basel weiter aus.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Dass Concordia Basel viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 13 Spielen hat Concordia Basel durchschnittlich 5.5 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 2 mit durchschnittlich 0.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Baden 1897 ein relativ häufiges Phänomen. Die total 37 Gegentore in 13 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.8 Toren pro Match (Rang 7).

Unverändert liegt Concordia Basel nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Nach 13 Spielen hat das Team 35 Punkte. Concordia Basel hat bisher elfmal gewonnen, nie verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Concordia Basel auf fremdem Terrain auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das neuntplatzierte FC Therwil. Das Spiel findet am 25. März statt (18.30 Uhr, Känelboden, Therwil).

Für Baden 1897 hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 10. Nach vier Siegen in Serie verliert Baden 1897 erstmals wieder.

Baden 1897 tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Schwarz-Weiss an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 25. März (20.15 Uhr, Stadion ESP, Baden).

Telegramm: FC Concordia Basel - Baden-Wettingen 3:1 (2:1) - Sportanlagen St. Jakob, Basel – Tore: 1. Sabrina Kantuzer 0:1. 24. Cynthia Lemblé 1:1. 35. Yolanda Von Rotz 2:1. 60. Yolanda Von Rotz 3:1. – Concordia BS: Melina Schreiber, Aleksandra Stankovic, Andjela Stankovic, Desirée Bohren, Laura Oeschger, Chiara Leimgruber, Géraldine Fellmann, Albana Rushiti, Melina Metzger, Cynthia Lemblé, Yolanda Von Rotz. – Baden 1897: Natalie Spuler, Chiara Krebs, Vanessa Rothacher, Lisa Stoffel, Dominique Maron, Luna Vincenzi, Vanessa Gomes Correia, Sheryl Hochuli, Diana Vincenzi, Sabrina Kantuzer, Noemi Merz. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

Datenstand: 20.03.2023 14:54 Uhr.

