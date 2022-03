3. Liga, Gruppe 2 Penaltytor bringt Zuchwil Unentschieden gegen Subingen 1:1 lautet das Resultat zwischen Subingen und Zuchwil. Die Teams teilen sich die Punkte. 21.03.2022, 22.52 Uhr

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. Leo Rohn traf in der 58. Minute zum 1:0. Der Ausgleich fiel erst in der Nachspielzeit: Valon Kadrija traf in der 96. Minute für Subingen zum Ausgleich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Subingen erhielten Silvan Valenti (68.) und Patrick Roth (93.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Zuchwil erhielt: Noe Loosli (42.)

In der Abwehr gehört Subingen zu den Besten: Total liess das Team 7 Tore in 13 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 0.5 Toren pro Spiel (Rang 1).

Die Tabellensituation hat sich für Subingen nicht verändert. 32 Punkte bedeuten Rang 2. Subingen hat bisher zehnmal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Subingen in einem Auswärtsspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC Bettlach. Die Partie findet am 26. März statt (17.00 Uhr, Neufeld, Bettlach).

Für Zuchwil hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 30 Punkten auf Rang 3. Zuchwil hat bisher neunmal gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Zuchwil spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Deitingen (Rang 10). Die Partie findet am Donnerstag (24. März) statt (20.15 Uhr, Sportzentrum, Zuchwil).

Telegramm: FC Subingen - FC Zuchwil 1:1 (0:0) - Affolter, Subingen – Tore: 58. Leo Rohn 1:0. 96. Valon Kadrija (Penalty) 1:1. – Subingen: Tim Stampfli, Silvan Valenti, Lukas Misteli, Julian Flükiger, Leo Rohn, Patrick Roth, Daniel Gebek, Julian Gisler, Janis Huser, Devin Rauscher, Joshua Widmer. – Zuchwil: Dario Bannwart, Ferhat Demiroglu, Tim Hess, Flavio Valadares Lopes, Igor Ranfaldi, Noe Loosli, Batuhan Baladin, Oguzalp Baladin, Marko Markovic, Nicola Mühlhauser, Sathurshan Ravi. – Verwarnungen: 42. Noe Loosli, 68. Silvan Valenti, 93. Patrick Roth.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Iliria - FC Niederbipp 3:3, FC Subingen - FC Zuchwil 1:1

Tabelle: 1. SC Blustavia 13 Spiele/33 Punkte (36:14). 2. FC Subingen 13/32 (33:7), 3. FC Zuchwil 13/30 (35:14), 4. FC Gerlafingen 13/28 (38:20), 5. FC Rüttenen 13/15 (20:29), 6. FC Niederbipp 13/13 (29:37), 7. FC Leuzigen 13/12 (22:34), 8. FC Iliria 13/12 (30:31), 9. FC Selzach 13/12 (20:41), 10. FC Deitingen 13/11 (18:25), 11. FC Bettlach 13/11 (11:27), 12. FC Biberist 13/10 (12:25).

