4. Liga, Gruppe 2 Penaltytor bringt Wiedlisbach Unentschieden gegen Welschenrohr Welschenrohr und Wiedlisbach spielen 2:2 und teilen sich somit die Punkte. 02.05.2022, 01.00 Uhr

(chm)

In der 5. Minute hiess es nach einem Eigentor von Tobias Ryf 1:0 für Welschenrohr. In der 6. Minute traf Joel Schmitz ins eigene Gehäuse. Damit lag Welschenrohr mit zwei Toren im Vorsprung. Die 49. Minute brachte für Wiedlisbach den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Luka Franic. In der 71. Minute fiel der 2:2-Ausgleich für Wiedlisbach. Wie schon beim Anschlusstreffer war wiederum Luka Franic der Torschütze. Das Tor fiel durch einen Elfmeter.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Welschenrohr erhielt: Simon Eggenschwiler (20.) eine einzige gelbe Karte gab es bei Wiedlisbach, Luka Franic (45.) kassierte sie.

Welschenrohr bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 20 Punkte bedeuten Rang 7. Welschenrohr hat bisher fünfmal gewonnen, siebenmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Welschenrohr spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Subingen (Platz 5). Die Partie findet am 7. Mai statt (19.00 Uhr, Affolter, Subingen).

Das Unentschieden bringt Wiedlisbach in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit 16 Punkten auf Rang 9. Wiedlisbach hat bisher viermal gewonnen, neunmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Wiedlisbach daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team Türkischer SC Solothurn b. Das Spiel findet am 7. Mai statt (19.00 Uhr, Gerzmatt, Wiedlisbach).

Telegramm: FC Welschenrohr - FC Wiedlisbach 2:2 (2:0) - Mühlacker, Welschenrohr – Tore: 5. Eigentor (Tobias Ryf) 1:0.6. Eigentor (Joel Schmitz) 2:0.49. Luka Franic 2:1. 71. Luka Franic (Penalty) 2:2. – Welschenrohr: Marc Faganello, Patrick Hänni, Jürg Stoller, Marc Fluri, Nicola Säuberli, Claudio Stampfli, Joel Faganello, Dominic Gribi, Nicolas Gribi, Simon Eggenschwiler, Remo Jenzer. – Wiedlisbach: Jonas Koch, Roland Hubler, Aleksandar Starcevic, Dominik Dietrich, Jonas Keller, Joel Schmitz, Sadik Jashari, Jan Nguyen, Rinor Jashari, Tobias Ryf, Luka Franic. – Verwarnungen: 20. Simon Eggenschwiler, 45. Luka Franic.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.05.2022 00:56 Uhr.