3. Liga, Gruppe 1 Penaltytor bringt Leuzigen Unentschieden gegen Bettlach 1:1 lautet das Resultat zwischen Leuzigen und Bettlach. Die Teams teilen sich die Punkte. 09.10.2022, 20.32 Uhr

(chm)

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Leuzigen die Führung. Torschütze in der 13. Minute war Daniele Gallizioli. Den Ausgleich erzielte Benjamin Luder in der 52. Minute.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bettlach kassierte fünf gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Leuzigen für Marco Rosario Renda (40.) und Adrian Schluep (65.).

Die Tabellensituation hat sich für Leuzigen nicht verändert. 13 Punkte bedeuten Rang 5. Leuzigen hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Leuzigen in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team SC Blustavia. Das Spiel findet am 16. Oktober statt (14.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Für Bettlach hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sechs Punkten auf Rang 10. Bettlach hat bisher einmal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Bettlach geht es daheim gegen FC Riedholz (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am 16. Oktober statt (13.00 Uhr, Neufeld, Bettlach).

Telegramm: FC Leuzigen - FC Bettlach 1:1 (0:1) - Kreuzacker, Leuzigen – Tore: 13. Daniele Gallizioli 0:1. 52. Benjamin Luder (Penalty) 1:1. – Leuzigen: Andrej Röthlisberger, Raphael Meer, Nick Brunner, Julian D Angelo, NIcolas Affolter, Adrian Schluep, Marco Stäheli, Luca Dasen, Timo Rätz, Benjamin Luder, Marco Rosario Renda. – Bettlach: Pascal Biedert, Luca Supper, Joel Marugg, Ken Meister, Matthias Messerli, Mehmet Dönmez, Mitja Haring, Timo Winistörfer, Eric Kohler, Daniele Gallizioli, Pascal Maritz. – Verwarnungen: 40. Marco Rosario Renda, 40. Pascal Maritz, 45. Eric Kohler, 52. Matthias Streit, 61. Luca Supper, 65. Adrian Schluep, 88. Daniele Gallizioli.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 09.10.2022 20:29 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.