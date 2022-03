3. Liga, Gruppe 2 Penaltytor bringt Iliria Unentschieden gegen Niederbipp Im Spiel zwischen Iliria und Niederbipp hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 3:3. 22.03.2022, 13.15 Uhr

(chm)

Iliria geriet dreimal in Rückstand, war selbst nie in Führung, aber holte sich dank dem Ausgleich in der 93. Minute doch noch einen Punkt.

Nach jedem der drei Führungstore von Niederbipp glich Iliria direkt wieder aus. Zuletzt ging Niederbipp durch Niroj Poopalasingam in der 87. Minute 3:2 in Führung. Nur gerade sechs Minuten nach dem 3:2 (87. Miunte) traf Egzon Mustafi für Iliria in der 93. Minute zum 3:3-Ausgleich.

Die Torschützen für Iliria waren: Bleron Dakaj (2 Treffer) und Egzon Mustafi (1 Treffer). Bei Niederbipp schoss Misin Shala gleich zwei Tore. Getroffen hat zudem Niroj Poopalasingam (1 Tore).

Bei Iliria erhielten Memet Salihu (40.) und Shkumbim Qallakaj (86.) eine gelbe Karte. Bei Niederbipp erhielten Damir Lulic (32.) und Cedric Mägli (38.) eine gelbe Karte.

Mit dem Unentschieden macht Iliria ein Plätze gut in der Tabelle und liegt neu mit zwölf Punkten auf Rang 8. Iliria hat bisher dreimal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Iliria geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Rüttenen (Platz 5) weiter. Die Partie findet am 26. März statt (17.00 Uhr, Galmis, Rüttenen).

Für Niederbipp hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 6. Niederbipp hat bisher dreimal gewonnen, sechsmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Auf Niederbipp wartet im nächsten Spiel in einem Heimspiel das siebtplatzierte Team FC Leuzigen, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 26. März statt (18.00 Uhr, Niederfeld, Niederbipp).

Telegramm: FC Iliria - FC Niederbipp 3:3 (1:1) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 16. Misin Shala 0:1. 46. Bleron Dakaj 1:1. 78. Misin Shala 1:2. 85. Bleron Dakaj 2:2. 87. Niroj Poopalasingam 2:3. 93. Egzon Mustafi (Penalty) 3:3. – Iliria: Memet Salihu, Mentor Spaqi, Ivo Zizak, Mete Karabulut, Shkumbim Qallakaj, Fisnik Aliti, Fitim Sadriji, Besar Dakaj, Ilir Gashi, Bleron Dakaj, Afrim Redzepi. – Niederbipp: Bryan Pellegrinelli, Cedric Mägli, Mariano Schneeberger, Damir Lulic, Muhamed Trumic, Christian Rössler, Lukas Hügi, Misin Shala, Niroj Poopalasingam, Louis Veya, Ferhat Capan. – Verwarnungen: 32. Damir Lulic, 38. Cedric Mägli, 40. Memet Salihu, 86. Shkumbim Qallakaj.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Iliria - FC Niederbipp 3:3, FC Subingen - FC Zuchwil 1:1

Tabelle: 1. SC Blustavia 13 Spiele/33 Punkte (36:14). 2. FC Subingen 13/32 (33:7), 3. FC Zuchwil 13/30 (35:14), 4. FC Gerlafingen 13/28 (38:20), 5. FC Rüttenen 13/15 (20:29), 6. FC Niederbipp 13/13 (29:37), 7. FC Leuzigen 13/12 (22:34), 8. FC Iliria 13/12 (30:31), 9. FC Selzach 13/12 (20:41), 10. FC Deitingen 13/11 (18:25), 11. FC Bettlach 13/11 (11:27), 12. FC Biberist 13/10 (12:25).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.03.2022 14:12 Uhr.