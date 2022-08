4. Liga, Gruppe 3 Penaltytor bringt Alpha Unentschieden gegen Uskana Olten Das Resultat im Spiel zwischen Alpha und Uskana Olten lautet 2:2. Für Alpha ist es bereits das dritte Unentschieden in drei Spielen.Uskana Olten spielt schon zum dritte Mal in drei Spielen unentschieden. 21.08.2022, 20.18 Uhr

(chm)

Trotz einer 76 Minuten andauernden Führung ging Uskana Olten lediglich mit einem einzigen Punkt aus dem Spiel.

Das Skore eröffnete Gentijan Bajrami in der 4. Minute. Er traf für Uskana Olten zum 1:0. In der 42. Minute baute der gleiche Gentijan Bajrami die Führung für Uskana Olten weiter aus. Der Anschlusstreffer für Alpha zum 1:2 kam in der 63. Minute. Verantwortlich dafür war Besart Biljali. Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Natthawut Ngokpho, sorgte in der 80 für den Ausgleich für Alpha.

Bei Alpha erhielten Ilber Nuhiji (20.) und Philippe Dontenvill (21.) eine gelbe Karte. Bei Uskana Olten erhielten Shkendim Asani (20.) und Florentin Deari (93.) eine gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Alpha den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Das Team schiesst im Schnitt 0.7 Tore pro Partie.

Nach dem dritten Spiel steht Alpha auf dem sechsten Rang. Alpha hat bisher nur unentschieden gespielt, und zwar einmal.

Alpha tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Däniken-Gretzenbach an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 28. August statt (10.00 Uhr, Sportanlage Leinfeld, Trimbach).

In der Tabelle steht Uskana Olten nach dem dritten Spiel auf Rang 7. Uskana Olten hat bisher nur unentschieden gespielt, und zwar einmal.

Uskana Olten spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Kestenholz (Platz 9). Die Partie findet am 28. August statt (17.00 Uhr, Sportanlagen Kleinholz, Olten).

Telegramm: SV Alpha - FC Uskana Olten 2:2 (0:2) - Sportanlage Leinfeld, Trimbach – Tore: 4. Gentijan Bajrami 0:1. 42. Gentijan Bajrami 0:2. 63. Besart Biljali 1:2. 80. Natthawut Ngokpho (Penalty) 2:2. – Alpha: Milan Schauli, Timon Tschanz, Volkan Inler, Tobias Ackermann, Ilber Nuhiji, Kjartan Teerlynck, Kevin Reinold, Philippe Dontenvill, Florian Spielmann, Natthawut Ngokpho, Gabriele Cappello. – Uskana Olten: Ilir Musliu, Isuf Emini, Zigmas Danila, Fatlum Aliu, Fatlind Aliu, Bleon Ramadani, Kenan Tmava, Shkendim Asani, Endrit Imeri, Adriatik Zenunaj, Gentijan Bajrami. – Verwarnungen: 20. Ilber Nuhiji, 20. Shkendim Asani, 21. Philippe Dontenvill, 93. Florentin Deari.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

