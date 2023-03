3. Liga, Gruppe 1 Orhan Zulfi führt Italgrenchen mit drei Toren zum Sieg gegen Croatia Italgrenchen gewinnt am Samstag zuhause gegen Croatia 4:0. 19.03.2023, 05.14 Uhr

In der 60. Minute war es an Orhan Zulfi, Italgrenchen 1:0 in Führung zu bringen. Italgrenchen baute die Führung in der 67. Minute (Jari Eggenschwiler) weiter aus (2:0). Italgrenchen erhöhte in der 75. Minute seine Führung durch Orhan Zulfi weiter auf 3:0. Mit einem weiteren Tor erhöhte Orhan Zulfi für Italgrenchen auf 4:0. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade zwei Minuten. Es handelte sich um einen Penalty.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Andrea Krstic von Croatia erhielt in der 87. Minute die rote Karte.

Italgrenchen hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.7 Mal pro Partie.

Italgrenchen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 28 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Für Italgrenchen ist es bereits der neunte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat fünfmal zuhause und viermal auswärts gewonnen. Ein Spiel von Italgrenchen ging unentschieden aus.

Italgrenchen spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Leuzigen (Platz 6). Diese Begegnung findet am 26. März statt (11.00 Uhr, Kreuzacker, Leuzigen).

Für Croatia hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 24 Punkten auf Rang 4. Croatia hat bisher siebenmal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Croatia zuhause mit FC Bettlach (Platz 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 26. März statt (14.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: GS Italgrenchen - HNK Croatia 4:0 (0:0) - Sportplatz Riedern, Grenchen – Tore: 60. Orhan Zulfi 1:0. 67. Jari Eggenschwiler 2:0. 75. Orhan Zulfi 3:0. 77. Orhan Zulfi (Penalty) 4:0. – Italgrenchen: Gianluca Argenziano, Dario Beutler, Matteo Palermo, Eliano Chirico, Stefano Conde Rodrigues, Ivan Palermo, Nicolai Bur, Nico Wolf, Leandro Eggenschwiler, Jari Eggenschwiler, Orhan Zulfi. – Croatia: Anton Pavic, Daniel Simic, Jure Princip, Ivan Simic, Dario Knezovic, Matej Matkovic, Ivan Stjepanovic, Juro Jazvic, Josip Aracic, Marco Maric, Marinko Zizak. – Verwarnungen: [[yellows = map(filter(all_cards, a -> a.type == «Verwarnung»), a -> joinStrings(a.minute, «. «, a.player)); list(», «, «false», «,», yellows)]] – Ausschluss: 87. Andrea Krstic.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

