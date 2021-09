4. Liga, Gruppe 3 Olten und Härkingen spielen unentschieden Olten und Härkingen spielen 1:1 und teilen sich somit die Punkte. 13.09.2021, 11.29 Uhr

(chm)

Durch ein Eigentor ging Olten in der [[all_goals[g-1].minute]]. Minute in Führung. Pechvogel war Reto Gutschier. Der Ausgleich liess aber nicht lange auf sich warten: In der 33. Minute traf Yves Liechti für Härkingen.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Emre Gürsoy von Olten erhielt in der 86. Minute die gelbe Karte.

Olten verbessert sich in der Tabelle von Rang 12 auf 11. Das Team hat einen Punkt. Olten hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Drei Spiele gingen verloren.

Olten trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Kappel (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 22. September statt (20.00 Uhr, Sportplatz Kleinholz, Olten).

Unverändert liegt Härkingen auf Rang 1. Das Team hat zehn Punkte. Härkingen hat bisher dreimal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Härkingen zuhause gegen das zweitplatzierte Team FC Uskana Olten zum Spitzenduell an. Zu diesem Spiel kommt es am 22. September (20.15 Uhr, Aesch, Härkingen).

Telegramm: FC Olten - FC Härkingen 1:1 (1:1) - Sportplatz Kleinholz, Olten – Tore: 25. Eigentor (Reto Gutschier) 1:0.33. Yves Liechti 1:1. – Olten: Argjend Morina, Emre Gürsoy, Peyman Amani, Robin Witschi, Alan Sabotic, Luca Stefanutti, Tatenda Brian Madziba, Levis Berisha, Robin Spring, Maik Stephan Firus, Jone Dutra Viana. – Härkingen: Noel Hürst, Remo Marbet, Reto Gutschier, Manuel Scuderi, Simon Berger, Pascal Krüger, Paolo Scicchitano, Dominik Bhend, Benjamin Zeltner, Sascha Studer, Yves Liechti. – Verwarnungen: 86. Emre Gürsoy.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: SV Alpha - SC Fulenbach 6:1, FC Olten - FC Härkingen 1:1, FC Uskana Olten - FC Oensingen 2:1

Tabelle: 1. FC Härkingen 4 Spiele/10 Punkte (13:6). 2. FC Uskana Olten 4/10 (11:6), 3. FC Fortuna Olten 4/9 (15:9), 4. FC Hägendorf 4/7 (13:8), 5. FC Wolfwil 4/7 (10:10), 6. SV Alpha 4/6 (11:7), 7. FC Oensingen 4/6 (10:8), 8. FC Kestenholz 4/4 (8:12), 9. SC Fulenbach 4/4 (7:12), 10. FC Kappel 4/2 (4:12), 11. FC Olten 4/1 (5:13), 12. FC Dulliken 4/1 (7:11).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des SOFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 13.09.2021 11:26 Uhr.