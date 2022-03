4. Liga, Gruppe 3 Olten mit drei Punkten auswärts gegen Fulenbach – Peyman Amani entscheidet Spiel Olten behielt im Spiel gegen Fulenbach am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:2. 27.03.2022, 08.49 Uhr

(chm)

Olten ging bis in die 42. Minute mit 2:0 in Führung. Es trafen: Arben Brahimi in der 27. Minute und Till Jäggi in der 42. Minute. Allerdings schaffte Fulenbach in der 43. Minute den Anschlusstreffer (Samuel Weber) und in der 44. Minute den Ausgleich (Samuel Weber). Der Siegtreffer fiel in der 47. Minute durch Peyman Amani.

Bei Olten erhielten Robin Witschi (56.), Kjartan Teerlynck (81.) und Peyman Amani (91.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Fulenbach, nämlich für Ramon Grimbichler (26.).

Zahlreiche Gegentore sind für Fulenbach ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.6 (Rang 8).

Mit dem Sieg rückt Olten um einen Platz nach vorne. Elf Punkte bedeuten Rang 10. Olten hat bisher zweimal gewonnen, sechsmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt. Olten konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Olten spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Oensingen (Platz 7). Diese Begegnung findet am 3. April statt (15.00 Uhr, Sportplatz Kleinholz, Olten).

Für Fulenbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 8. Fulenbach hat bisher viermal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Fulenbach spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Uskana Olten (Platz 6). Die Partie findet am 3. April statt (17.00 Uhr, Sportanlagen Kleinholz, Olten).

Telegramm: SC Fulenbach - FC Olten 2:3 (2:2) - Bad, Fulenbach – Tore: 27. Arben Brahimi 0:1. 42. Till Jäggi 0:2. 43. Samuel Weber 1:2. 44. Samuel Weber 2:2. 47. Peyman Amani 2:3. – Fulenbach: Marcel Künzli, Joel Büttiker, Elias Sidler, Noah Nützi, Micha Grimbichler, Rinaldo Grimbichler, Yves Rütimann, Ramon Grimbichler, Mike Zosso, Roman Weber, Samuel Weber. – Olten: Argjend Morina, Rob Bonte, Amir Brahimi, Robin Witschi, Tarik Sina Candan, Emre Gürsoy, Peyman Amani, Till Jäggi, Jose Maria Inigo Varona, Yilmaz Gültekin, Arben Brahimi. – Verwarnungen: 26. Ramon Grimbichler, 56. Robin Witschi, 81. Kjartan Teerlynck, 91. Peyman Amani.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.03.2022 04:59 Uhr.