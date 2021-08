2. Liga Olten mit Auswärtserfolg bei Härkingen Das 3:1 auswärts gegen Härkingen ist der zweite Sieg im zweiten Spiel für Olten. 26.08.2021, 11.36 Uhr

(chm)

Ein Eigentor von Manuel Müller brachte in der 11. Minute die 1:0-Führung für Olten. Hazir Zenuni sorgte in der 47. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Olten. Olten erhöhte in der 48. Minute seine Führung durch Aziz Kukavica weiter auf 3:0. Den Schlussstand stellte Joël Rietschin in der 49. Minute her, als er für Härkingen auf 1:3 verkürzte.

Gelbe Karten gab es bei Olten für Marko Simeunovic (57.), Elio Arciresi (72.) und Hevzi Hasani (95.). Gelbe Karten gab es bei Härkingen für Silvan Gasser (21.) und Tim Büttiker (71.).

Olten liegt nach Spiel 2 mit sechs Punkten auf Rang 1. Olten spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Iliria. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (29. August) (15.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Härkingen steht mit drei Punkten auf Rang 4. Das nächste Spiel trägt Härkingen in einem Heimspiel gegen das stark gestartete Team FC Subingen aus. Diese Begegnung findet am Sonntag (29. August) statt (14.30 Uhr, Aesch, Härkingen).

Telegramm: FC Härkingen - FC Olten 1:3 (0:2) - Aesch, Härkingen – Tore: 11. Eigentor (Manuel Müller) 0:1.47. Hazir Zenuni 0:2. 48. Aziz Kukavica 0:3. 49. Joël Rietschin 1:3. – Härkingen: Victor Muther, Tobias Heutschi, Manuel Müller, Tim Büttiker, Lino Schmidt, Chris Rauber, Ralf Wyss, Jan Marti, Silvan Gasser, Joël Rietschin, Yanick Oumaray. – Olten: Thomas Husi, Wayne Corti, Igor Cataldo, Fidan Krasniqi, Xaver Meyer, Sandro Iandiorio, Danilo Esposito, Aziz Kukavica, Giovanni Gerardi, Kennedy Joao, Hazir Zenuni. – Verwarnungen: 21. Silvan Gasser, 57. Marko Simeunovic, 71. Tim Büttiker, 72. Elio Arciresi, 95. Hevzi Hasani.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Härkingen - FC Olten 1:3, FC Subingen - SC Fulenbach 1:0, FC Bellach - FC Biberist 3:1, FC Mümliswil - FC Iliria 1:1, FC Lommiswil - GS Italgrenchen 2:2, FC Trimbach - FC Klus-Balsthal 3:2

Tabelle: 1. FC Olten 2 Spiele/6 Punkte (6:1). 2. FC Trimbach 2/6 (6:3), 3. FC Subingen 2/4 (4:3), 4. FC Härkingen 2/3 (6:4), 5. FC Bellach 2/3 (4:4), 6. FC Klus-Balsthal 2/3 (5:5), 7. FC Iliria 2/2 (1:1), 8. FC Lommiswil 2/2 (2:2), 9. FC Biberist 2/1 (4:6), 10. FC Mümliswil 2/1 (2:6), 11. GS Italgrenchen 2/1 (4:5), 12. SC Fulenbach 2/0 (0:4).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des SOFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.08.2021 11:32 Uhr.