2. Liga Olten entscheidet Spitzenduell gegen Biberist für sich – Giovanni Gerardi entscheidet Spiel Das drittplatzierte Team Olten hat am Sonntag im Duell zweier Topteams den zweitklassierten Verein Biberist zuhause 2:1 besiegt. 31.10.2021, 22.29 Uhr

(chm)

Der Siegtreffer für Olten gelang Giovanni Gerardi in der 78. Minute. In der 5. Minute hatte Giovanni Gerardi Olten in Führung gebracht. Der Ausgleich für Biberist fiel in der 59. Minute durch Ivan Doric.

Bei Olten erhielten Sandro Iandiorio (37.), Fidan Krasniqi (61.) und Xaver Meyer (85.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Biberist, nämlich für Dario Kopp (88.).

In der Abwehr gehört Olten zu den Besten: Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.2 (Rang 2).

Olten rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. 22 Punkte bedeuten Rang 2. Olten hat bisher sechsmal gewonnen, einmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Olten spielt das nächste Spiel nach der Winterpause daheim gegen SC Fulenbach (Platz 10). Diese Begegnung findet am 19. März statt (17.00 Uhr, Sportplatz Kleinholz, Olten).

Nach der Niederlage büsst Biberist einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 20 Punkten auf Rang 3. Biberist hat bisher sechsmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Die nächste Partie für Biberist steht nach der Winterpause auswärts gegen FC Subingen (Platz 8) an. Zu diesem Spiel kommt es am 20. März (15.00 Uhr, Affolter, Subingen).

Telegramm: FC Olten - FC Biberist 2:1 (1:0) - Sportplatz Kleinholz, Olten – Tore: 5. Giovanni Gerardi 1:0. 59. Ivan Doric 1:1. 78. Giovanni Gerardi 2:1. – Olten: Thomas Husi, Wayne Corti, Igor Cataldo, Fidan Krasniqi, Erlion Pirku, Danilo Esposito, Sandro Iandiorio, Giovanni Gerardi, Kennedy Joao, Xaver Meyer, Hazir Zenuni. – Biberist: Moreno Blum, Jamil Cardinaux, Nicolas Rüfli, Marco Imbach, Fabian Scheidegger, Jonas Stuber, Noah Thurnheer, Ahmad Jawid Bigzad, Boris Flury, Ivan Doric, Dario Kopp. – Verwarnungen: 37. Sandro Iandiorio, 61. Fidan Krasniqi, 85. Xaver Meyer, 88. Dario Kopp.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Olten - FC Biberist 2:1, FC Subingen - FC Bellach 1:5

Tabelle: 1. FC Iliria 11 Spiele/24 Punkte (31:8). 2. FC Olten 11/22 (22:13), 3. FC Biberist 11/20 (25:17), 4. FC Lommiswil 11/19 (22:16), 5. FC Trimbach 11/17 (19:26), 6. FC Härkingen 11/16 (27:19), 7. FC Mümliswil 11/14 (11:17), 8. FC Subingen 11/13 (17:22), 9. FC Bellach 11/11 (21:30), 10. SC Fulenbach 11/10 (18:21), 11. FC Klus-Balsthal 11/9 (15:29), 12. GS Italgrenchen 11/5 (14:24).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des SOFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 31.10.2021 23:26 Uhr.

Mehr zum Solothurner Regionalsport:

«Christian Constantin hat uns den ganzen Kuchen weggegessen»: Dieter Schoch und die Achterbahn des Schiedsrichter-Lebens

Ogulcan Karakoyun vom FC Olten: «Ein solches Kribbeln habe ich schon lange nicht mehr gespürt als Trainer»

Der FC Trimbach mit der Euphorie des Aufsteigers und dem Punktemaximum

EHC Olten: Die unfassbare Geschichte des Eliot Antonietti