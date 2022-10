3. Liga, Gruppe 2 Oensingen gewinnt erstmals beim Spiel gegen Winznau – Daniel Frimpong als Matchwinner Erster Saisonsieg für Oensingen nach neun Spielen: Die Mannschaft hat am Mittwoch zuhause beim 4:3 gegen Winznau zum ersten Mal drei Punkte geholt. 13.10.2022, 14.23 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Winznau: Luca Keller brachte seine Mannschaft in der 20. Minute 1:0 in Führung. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 24, als Elvedin Bogucanin für Oensingen erfolgreich war. Sandro Brunner schoss Oensingen in der 29. Minute zur 2:1-Führung.

Zum Ausgleich für Winznau traf Cédric Frei in der 47. Minute. Das Tor von Luca Keller in der 48. Minute bedeutete die 3:2-Führung für Winznau. Oensingen glich in der 73. Minute durch Elvedin Bogucanin aus. Per Penalty traf Daniel Frimpong in der 80. Minute zur 4:3-Führung für Oensingen.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Winznau sah Noah Wegmüller (75.) die rote Karte. Gelbe Karten gab es keine. Eine Verwarnung gab es für Oensingen, nämlich für Ahmet Mumdzic (45.).

In den bisherigen Spielen ist Oensingen nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.9. Das bedeutet, dass Oensingen die neuntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 11 mit durchschnittlich 3.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Winznau kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 27 Tore in neun Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3 Toren pro Spiel (Rang 10).

Die Tabellensituation hat sich für Oensingen nicht verändert. Das Team liegt mit sechs Punkten auf Rang 11. Der erste Sieg der Saison für Oensingen folgt nach fünf Niederlagen und drei Unentschieden. Oensingen konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Oensingen spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Härkingen (Platz 9). Das Spiel findet am Samstag (15. Oktober) statt (18.30 Uhr, Aesch, Härkingen).

Mit der Niederlage rückt Winznau in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit zehn Punkten neu Platz 8. Für Winznau war es bereits die dritte Niederlage in Serie. Winznau verlor zudem erstmals zuhause.

Winznau tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Zuchwil an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am Samstag (15. Oktober) statt (17.00 Uhr, Sportzentrum, Zuchwil).

Telegramm: FC Oensingen - FC Winznau 4:3 (2:2) - Bechburg, Oensingen – Tore: 20. Luca Keller 0:1. 24. Elvedin Bogucanin 1:1. 29. Sandro Brunner 2:1. 47. Cédric Frei 2:2. 48. Luca Keller 2:3. 73. Elvedin Bogucanin 3:3. 80. Daniel Frimpong (Penalty) 4:3. – Oensingen: Dzenan Isovic, Sandro Brunner, Nicola Zbären, Simon Kubica, Nikola Celikic, Artan Berisha, Ahmet Mumdzic, Daniel Frimpong, Mambo Baudryck Kiala Mingiedi, Artem Volyntsev, Elvedin Bogucanin. – Winznau: Nils Lehmann, Laurin Jäggi, Elias Bläsi, Noah Wegmüller, Nicolas Kohler, Jesper Noordijk, Cédric Frei, Dominic De Chiara, Luca Keller, Rafael Dietschi, Gianluca Comiotto. – Verwarnungen: 45. Ahmet Mumdzic – Ausschluss: 75. Noah Wegmüller.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

