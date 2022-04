4. Liga, Gruppe 3 Oensingen gewinnt deutlich gegen Olten Oensingen behielt im Spiel gegen Olten am Mittwoch auswärts das bessere Ende für sich und siegte 4:1. 22.04.2022, 15.40 Uhr

(chm)

Arben Brahimi eröffnete in der 10. Minute das Skore, als er für Olten das 1:0 markierte. Der Ausgleich für Oensingen fiel in der 20. Minute (Simon Kubica). Merim Murati erzielte in der 32. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Oensingen.

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Oensingen stellte Luan Neuhaus in Minute 60 her. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Simon Kubica in der 70. Minute, als er für Oensingen zum 4:1 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Oensingen erhielten Dominik Simani (68.) und Nicola Zbären (78.) eine gelbe Karte. Für Olten gab es keine Karte.

Die Abwehr von Olten kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.1 (Rang 11).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Oensingen. Mit 18 Punkten liegt das Team auf Rang 7. Oensingen hat bisher sechsmal gewonnen und neunmal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Oensingen auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team SV Alpha. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (24. April) (10.00 Uhr, Sportanlage Leinfeld, Trimbach).

Für Olten hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 10. Olten hat bisher zweimal gewonnen, achtmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Olten trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf FC Kappel (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am Samstag (23. April) statt (17.00 Uhr, Lischmatt, Kappel).

Telegramm: FC Olten - FC Oensingen 1:4 (1:2) - Sportanlagen Kleinholz, Olten – Tore: 10. Arben Brahimi 1:0. 20. Simon Kubica 1:1. 32. Merim Murati 1:2. 60. Luan Neuhaus 1:3. 70. Simon Kubica 1:4. – Olten: Johan Gass, Robin Witschi, Micha Steiner, Amir Brahimi, Tarik Sina Candan, Jose Maria Inigo Varona, Luca Stefanutti, Till Jäggi, Peyman Amani, Haris Begovic, Arben Brahimi. – Oensingen: Igor Vukojevic, Boris Dinulovic, Volkan Ilgaz, Nicola Zbären, Jeremy Pfister, Michele Intelisano, Luan Neuhaus, Simon Kubica, Dominik Simani, Ahmet Mumdzic, Anass Es Sini. – Verwarnungen: 68. Dominik Simani, 78. Nicola Zbären.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.04.2022 15:37 Uhr.