3. Liga, Gruppe 2 Oensingen gewinnt deutlich gegen Fortuna Olten Sieg für Oensingen: Gegen Fortuna Olten gewinnt das Team am Sonntag auswärts 3:0. 19.03.2023, 23.52 Uhr

Simon Saner brachte Oensingen 1:0 in Führung (38. Minute). Oensingen baute die Führung in der 70. Minute (Daniel Frimpong) weiter aus (2:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Simon Saner, der in der 75. Minute die Führung für Oensingen auf 3:0 ausbaute.

Gelbe Karten gab es bei Oensingen für Stefan Ostroglav (41.), Daniel Frimpong (88.) und Artem Volyntsev (91.). Bei Fortuna Olten erhielten Robin Spring (28.) und Amar Dautovic (30.) eine gelbe Karte.

Die Abwehr von Fortuna Olten kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 55 Gegentore in 13 Spielen bedeuten einen Schnitt von 4.2 Toren pro Match (Rang 12).

Die Tabellensituation hat sich für Oensingen nicht verändert. Das Team liegt mit 14 Punkten auf Rang 9. Oensingen hat bisher dreimal gewonnen, fünfmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Oensingen spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Niederbipp (Platz 7). Die Partie findet am 25. März statt (17.30 Uhr, Bechburg, Oensingen).

Fortuna Olten verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Fortuna Olten hat bisher noch nie gewonnen. Zweimal spielte das Team unentschieden. Elf Spiele gingen verloren.

Mit dem sechstplatzierten FC Subingen kriegt es Fortuna Olten als nächstes in einem Auswärtsspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 25. März statt (17.00 Uhr, Affolter, Subingen).

Telegramm: FC Fortuna Olten - FC Oensingen 0:3 (0:1) - Sportanlagen Kleinholz, Olten – Tore: 38. Simon Saner 0:1. 70. Daniel Frimpong 0:2. 75. Simon Saner 0:3. – Fortuna Olten: Belmin Graho, Dardan Susuri, Remo Rossi, Arxhend Halimi, Robin Spring, Erion Gashi, Luigi Abbagnale, Martin Castro, Enis Ademovic, Amar Dautovic, Edin Ademovic. – Oensingen: Dzenan Isovic, Sandro Brunner, Nicola Zbären, Artan Berisha, Albin Rexhepi, Michele Intelisano, Simon Saner, Emir Avdulovic, Stefan Ostroglav, Daniel Frimpong, Mambo Baudryck Kiala Mingiedi. – Verwarnungen: 28. Robin Spring, 30. Amar Dautovic, 41. Stefan Ostroglav, 88. Daniel Frimpong, 91. Artem Volyntsev.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

