Frauen 3. Liga Niederbipp mit drei Punkten auswärts gegen Härkingen Niederbipp behielt im Spiel gegen Härkingen am 12.05.2022, 00.21 Uhr

(chm)

Mittwoch

auswärts das bessere Ende für sich und siegte 4:3.

Das erste Tor der Partie fiel für Härkingen: Deborah Rothen brachte ihre Mannschaft in der 9. Minute 1:0 in Führung. Gleichstand war in der 17. Minute hergestellt: Sara Diemand traf für Niederbipp. Chantal Neuhaus erzielte in der 30. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Niederbipp.

Nubya Baio erhöhte in der 53. Minute zur 3:1-Führung für Niederbipp. Der Anschlusstreffer für Härkingen zum 2:3 kam in der 82. Minute. Verantwortlich dafür war Elena Abi Chakra. Niederbipp baute die Führung in der 83. Minute (Fabiene Margerite Kiala) weiter aus (4:2). In der Schlussphase kam Härkingen noch auf 3:4 heran. Nadin Enderlin war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 85. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Dass Niederbipp gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen 16 Spielen 1.3 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Niederbipp die siebtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Niederbipp machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 31 Punkten auf Rang 2. Niederbipp hat bisher zehnmal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Niederbipp geht es zuhause gegen FC Dulliken (Platz 4) weiter. Das Spiel findet am Samstag (14. Mai) statt (20.00 Uhr, Niederfeld, Niederbipp).

Trotz der Niederlage bleibt Härkingen auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 32 Punkte auf dem Konto. Nach zwei Siegen in Serie verliert Härkingen erstmals wieder.

Als nächstes tritt Härkingen auf fremdem Terrain gegen das drittplatzierte Team FC Fortuna Olten zum Spitzenduell an. Die Partie findet am Samstag (14. Mai) statt (18.00 Uhr, Sportanlagen Kleinholz, Olten).

Telegramm: Gäu Selection - FC Niederbipp b 3:4 (1:2) - Allmend, Wolfwil – Tore: 9. Deborah Rothen 1:0. 17. Sara Diemand 1:1. 30. Chantal Neuhaus 1:2. 53. Nubya Baio 1:3. 82. Elena Abi Chakra 2:3. 83. Fabiene Margerite Kiala 2:4. 85. Nadin Enderlin 3:4. – Härkingen: Lia Widmer, Katja Nützi, Gabriela Schenk, Andrea Reinmann, Jana Slezinger, Nadin Enderlin, Alisha Friedl, Jessica Gfeller, Elena Abi Chakra, Deborah Rothen, Michelle Oegerli. – Niederbipp: Annina Allemann, Larissa Borer, Evelyn Ritter, Rahel Gygax, Elena Volken, Patrizia Lisser, Chantal Neuhaus, Manuela Dähler, Sara Diemand, Tanja Grolimund, Nubya Baio. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.05.2022 00:18 Uhr.