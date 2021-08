Frauen 3. Liga Niederbipp holt sich erste Punkte bei Sieg gegen Attiswil – Sara Diemand trifft spät zum Sieg Im zweiten Spiel der neuen Saison gewinnt Niederbipp auswärts gegen Attiswil 2:1. 30.08.2021, 02.16 Uhr

(chm)

Der Siegtreffer für Niederbipp gelang Sara Diemand in der 83. Minute. In der 35. Minute hatte Larissa Borer Niederbipp in Führung gebracht. Der Ausgleich für Attiswil fiel in der 61. Minute durch Daniela Barbaro.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Tabelle steht Niederbipp nach dem zweiten Spiel auf Rang 5 (drei Punkte). Niederbipp trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Fortuna Olten. Diese Begegnung findet am 4. September statt (20.00 Uhr, Niederfeld, Niederbipp).

In der Tabelle steht Attiswil nach dem zweiten Spiel auf Rang 4 (drei Punkte). Attiswil spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Dulliken. Das Spiel findet am 4. September statt (20.00 Uhr, Sportanlage Ey, Dulliken).

Telegramm: FC Attiswil - FC Niederbipp b 1:2 (0:1) - Sportplatz Lindenrain, Attiswil – Tore: 35. Larissa Borer 0:1. 61. Daniela Barbaro 1:1. 83. Sara Diemand 1:2. – Attiswil: Nina Jöri, Sarah Marti, Michelle Kurth, Patricia Steffen, Rowena Loosli, Jessica Altschul, Fabienne Füri, Nadja Dietrich, Laura von Felten, Robyne Loosli, Julia Scheidegger. – Niederbipp: Annina Allemann, Larissa Borer, Evelyn Schoch Ritter, Rahel Gygax, Elena Volken, Lalin Sahin, Patrizia Lisser, Sara Diemand, Caroline Bürgi, Laura Büttler, Salome Hess. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Tabelle: 1. Gäu Selection 1 Spiel/3 Punkte (4:2). 2. FC Klus-Balsthal 1/3 (2:1), 3. FC Grenchen 15 1/3 (4:1), 4. FC Attiswil 2/3 (6:3), 5. FC Niederbipp b 2/3 (3:3), 6. FC Dulliken 1/0 (2:4), 7. SC Blustavia 1/0 (1:4), 8. FC Fortuna Olten 1/0 (1:5).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.08.2021 02:13 Uhr.