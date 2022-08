4. Liga, Gruppe 3 Nicola Meyer rettet Dulliken einen Punkt gegen Oltenese Je ein Punkt für Oltenese und Dulliken: Die Teams trennen sich 2:2 Für Oltenese ist es bereits das dritte Unentschieden in vier Spielen.Dulliken spielt schon zum dritte Mal in vier Spielen unentschieden. 28.08.2022, 16.45 Uhr

Dulliken geriet zweimal in Rückstand, holte sich aber dank dem Ausgleich in der 91. Minute doch noch einen Punkt.

Das erste Tor der Partie erzielte Francesco Truzzolino für Oltenese. In der 2. Minute traf er zum 1:0. Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Davide Protopapa, sorgte in der 28 für den Ausgleich für Dulliken. Salvatore Cipriano brachte Oltenese 2:1 in Führung (70. Minute). Kurz vor Schluss, in der 91. Minute, traf Nicola Meyer für Dulliken zum 2:2-Ausgleich.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Oltenese sah Elhan Murati (94.) die rote Karte. Gelb erhielt Elhan Murati (85.). Bei Dulliken gab es vier gelbe Karten.

In der Tabelle verbessert sich Oltenese von Rang 10 auf 7. Das Team hat einen Punkt. Oltenese hat bisher nie gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Oltenese geht es auswärts gegen FC Egerkingen (Platz 9) weiter. Die Partie findet am 3. September statt (18.30 Uhr, Mühlematt, Egerkingen).

Dulliken verbessert sich in der Tabelle von Rang 3 auf 2. Das Team hat vier Punkte. Dulliken hat bisher einmal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Dulliken geht es zuhause gegen SV Alpha (Platz 5) weiter. Die Partie findet am 3. September statt (18.30 Uhr, Sportanlage Ey, Dulliken).

Telegramm: US Oltenese - FC Dulliken 2:2 (1:1) - Sportanlagen Kleinholz, Olten – Tore: 2. Francesco Truzzolino 1:0. 28. Davide Protopapa (Penalty) 1:1.70. Salvatore Cipriano 2:1. 91. Nicola Meyer 2:2. – Oltenese: Francesco Frangipane, Francesco Truzzolino, Giovanni Jandiorio, Elhan Murati, Ardian Tmava, Brian Nyongesa, Nurican Bektas, Amrudin Gazic, Ivo Propadalo, Tayfun Celebi, Dylan Polichetti. – Dulliken: Marco Gisi, Mattia Röösli, Sandro Häsler, Roland Hagmann, Ivan Lovric, Nicola Meyer, Leandro De Feo, Andrin Lütolf, Mike Lang, Yves Baumann, Davide Protopapa. – Verwarnungen: 28. Roland Hagmann, 32. Mattia Röösli, 42. Mike Lang, 61. Leandro De Feo, 85. Elhan Murati – Ausschluss: 94. Elhan Murati.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

