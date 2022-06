Frauen 2. Liga New Stars Basel 1934 setzt Siegesserie auch gegen Blustavia fort New Stars Basel 1934 setzt seine Siegesserie auch gegen Blustavia fort. Das 3:1 auswärts am Samstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Serie. 12.06.2022, 12.40 Uhr

(chm)

New Stars Basel 1934 ging in der 33. Spielminute durch Melina Metzger in Führung, ehe Blustavia in der 63. Minute (Laura Emch) der Ausgleich gelang. Laura Di Bella brachte New Stars Basel 1934 2:1 in Führung (65. Minute). Das letzte Tor der Partie fiel in der 87. Minute, als Vera Gysin für New Stars Basel 1934 auf 3:1 erhöhte.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Mit einem Tore-Schnitt von 6.4 Toren pro Spiel ist New Stars Basel 1934 bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 2 mit durchschnittlich 0.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

New Stars Basel 1934 verteidigt mit dem Sieg seine Tabellenführung. Das Team hat nach 20 Spielen 55 Punkte auf dem Konto. New Stars Basel 1934 hat bisher 18mal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für New Stars Basel 1934 ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Nach der Niederlage büsst Blustavia einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 34 Punkten auf Rang 6. Blustavia hat bisher zehnmal gewonnen, achtmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Blustavia ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: SC Blustavia - FC New Stars Basel 1934 1:3 (0:1) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 33. Melina Metzger 0:1. 63. Laura Emch 1:1. 65. Laura Di Bella 1:2. 87. Vera Gysin 1:3. – Blustavia: Laura Bieri, Andrea Wälti, Elin Bogaert, Jennifer Baranyai, Albine Sulejmani, Laura Emch, Chantal Schnyder, Michelle Falk, Joëlle Henzi, Manon Kaiser, Lea Leiser. – New Stars Basel 1934: Lena Vonarburg, Annina Bard, Luana Castellano, Leonita Lenjani, Rosalia Harbrecht, Celina Ponte, Seline Röthlisberger, Vera Gysin, Ana Mentlik, Melina Metzger, Keisha Verges. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

