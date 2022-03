Frauen 2. Liga Nadine Scheidegger führt Attiswil mit drei Toren zum Sieg gegen Villmergen Attiswil gewinnt am Sonntag auswärts gegen Villmergen 4:2. 20.03.2022, 22.21 Uhr

Das Skore eröffnete Nadine Scheidegger in der 7. Minute. Sie traf für Attiswil zum 1:0. Die gleiche Nadine Scheidegger war in der 24. Minute auch für das 2:0 für Attiswil verantwortlich. Der Anschlusstreffer für Villmergen zum 1:2 kam in der 63. Minute. Verantwortlich dafür war Samira Bartucca.

Mit ihrem Tor in der 67. Minute brachte wiederum Nadine Scheidegger Attiswil mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Die 88. Minute brachte für Villmergen den Anschlusstreffer zum 2:3. Erfolgreich war Luiza Boss. Das letzte Tor der Partie fiel in der 93. Minute, als Celine Lemp für Attiswil auf 4:2 erhöhte.

Gelbe Karten gab es bei Attiswil für Saskia Scheidegger (55.) und Nadine Scheidegger (64.). Gelbe Karten gab es bei Villmergen für Sofia Redin (27.) und Sandrine Heinrich (80.).

Zahlreiche Gegentore sind für Villmergen ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 64 Tore in zehn Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 5.8 Toren pro Spiel (Rang 12).

Die Tabellensituation hat sich für Attiswil nicht verändert. 15 Punkte bedeuten Rang 7. Für Attiswil ist es der zweite Sieg in Serie.

Attiswil spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Allschwil (Platz 9). Zu diesem Spiel kommt es am 26. März (20.00 Uhr, Sportplatz Lindenrain, Attiswil).

Für Villmergen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit null Punkten auf Rang 11. Villmergen muss bereits die zehnte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Fünfmal verlor Villmergen zuhause und fünfmal auswärts.

Mit dem viertplatzierten FC Baden 1897 kriegt es Villmergen als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 26. März statt (18.15 Uhr, Stadion ESP, Baden).

Telegramm: FC Villmergen 1 - FC Attiswil 2:4 (0:2) - Badmatte, Villmergen – Tore: 7. Nadine Scheidegger 0:1. 24. Nadine Scheidegger 0:2. 63. Samira Bartucca 1:2. 67. Nadine Scheidegger 1:3. 88. Luiza Boss 2:3. 93. Celine Lemp 2:4. – Villmergen: Nadja Fröhlich, Alexa Fröhlich, Ilaria Ciciarello, Priscilla Stirnimann, Luana Samara Burger, Cristina Garcia de Pablos, Sarah Hugi, Melanie Widmer, Samira Bartucca, Melanie Hugi, Sofia Redin. – Attiswil: Tanja Steiner, Fabiana Martinelli, Saskia Scheidegger, Sarah Biedermann, Mélanie Wyss, Fabienne Adam, Sarah Berner, Alexandra Kaderli, Nadine Scheidegger, Nour Abdelsater, Celine Lemp. – Verwarnungen: 27. Sofia Redin, 55. Saskia Scheidegger, 64. Nadine Scheidegger, 80. Sandrine Heinrich.

Tabelle: 1. FC New Stars Basel 1934 10 Spiele/30 Punkte (76:10). 2. FC Schwarz-Weiss 11/28 (36:14), 3. SC Blustavia 11/22 (40:20), 4. FC Baden 1897 11/22 (42:21), 5. FC Therwil 11/21 (43:29), 6. SV Sissach 11/18 (28:28), 7. FC Attiswil 11/15 (28:32), 8. FC Entfelden 11/10 (12:48), 9. FC Allschwil 11/9 (33:41), 10. FC Solothurn Frauen 11/3 (13:53), 11. FC Villmergen 1 11/0 (9:64), 12. FC Niederbipp a 0/0 (0:0).

