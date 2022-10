Frauen 2. Liga Mutschellen setzt Siegesserie auch gegen Reinach fort Mutschellen reiht Sieg an Sieg: Gegen Reinach hat das Team am Sonntag bereits den vierten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 3:1 10.10.2022, 04.36 Uhr

(chm)

Reinach ging zunächst in der 2. Minute in Führung, als Natascha Kobler zum 1:0 traf. In der 18. Minute gelang Mutschellen jedoch durch Urata Iseni der Ausgleich. Layla Hussein erzielte in der 28. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Mutschellen. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Fabienne Borlat in der 80. Minute. Sie traf zum 3:1 für Mutschellen.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Vanessa Trüssel von Reinach erhielt in der 39. Minute die gelbe Karte.

Die Offensive von Mutschellen hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 3.7 Mal pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team die fünftbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 7 mit durchschnittlich 2.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Reinach ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 6.4 (Rang 12).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Mutschellen. Mit 19 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Mutschellen hat bisher sechsmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Mutschellen tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Concordia Basel an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 19. Oktober statt (20.00 Uhr, Burkertsmatt, Widen).

Für Reinach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit drei Punkten auf Rang 11. Reinach hat bisher einmal gewonnen und siebenmal verloren.

Reinach tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Concordia Basel an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 16. Oktober statt (13.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Telegramm: FC Reinach - FC Mutschellen 1:3 (1:2) - Fiechten, Reinach – Tore: 2. Natascha Kobler 1:0. 18. Urata Iseni 1:1. 28. Layla Hussein 1:2. 80. Fabienne Borlat 1:3. – Reinach: Vanessa Trüssel, Alexandra Meyer, Cristina Bumbacher, Larissa Wasmer, Selina Gysin, Flurina Caviezel, Valeria Sacco, Melanie Frei, Sophie Mc Carvil, Natascha Kobler, Isabel Wenger. – Mutschellen: Dominique Hunziker, Sinja Bonito, Anja Bosshard, Carol Rösli, Melani Herzog, Jael Sauter, Nina Raimann, Alisha Eberhart, Sarah Schwarz, Urata Iseni, Layla Hussein. – Verwarnungen: 39. Vanessa Trüssel.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.10.2022 04:33 Uhr.

