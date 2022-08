Frauen 2. Liga Mutschellen gewinnt zum Auftakt klar gegen Therwil Therwil lag gegen Mutschellen deutlich vorne, nämlich 3:1 (37. Minute) - und verlor dennoch. Mutschellen feiert einen 9:5-Auswärtssieg. 22.08.2022, 02.40 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Sarah Schwarz für Mutschellen. In der 18. Minute traf sie zum 1:0. Zsofia Bartha glich in der 22. Minute für Therwil aus. Es hiess 1:1. In der 31. Minute gelang Andrea Frei der Führungstreffer zum 2:1 für Therwil.

Mit ihrem Tor in der 37. Minute brachte Laura Ehifoh Therwil mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Sheryl Loosli sorgte in der 52. Minute für Mutschellen für den Anschlusstreffer zum 2:3. Der Ausgleich für Mutschellen fiel in der 55. Minute (Urata Iseni).

In der 56. Minute war es an Andrea Frei, Therwil 4:3 in Führung zu bringen. In der 57. Minute traf Janine Brunner für Mutschellen zum 4:4-Ausgleich. Die gleiche Janine Brunner war auch gleich für den Führungstreffer zum 5:4 für Mutschellen verantwortlich. Sie traf erneut in der 61. Spielminute.

Zum Ausgleich für Therwil traf erneut Andrea Frei in der 71. Minute. Jael Sauter traf in der 73. Minute. Es war die Führung zum 6:5 für Mutschellen. Sarah Schwarz sorgte in der 75. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (7:5) für Mutschellen. Layla Hussein baute in der 81. Minute die Führung für Mutschellen weiter aus (8:5). Das letzte Tor der Partie erzielte Sheryl Loosli, die in der 92. Minute die Führung für Mutschellen auf 9:5 ausbaute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Andrea Frei von Therwil erhielt in der 45. Minute die gelbe Karte.

Nach dem ersten Spiel steht Mutschellen auf dem zweiten Rang. Als nächstes tritt Mutschellen zuhause gegen das drittplatzierte Team SC Blustavia zum Spitzenduell an. Das Spiel findet am Mittwoch (24. August) statt (20.00 Uhr, Burkertsmatt, Widen).

Therwil reiht sich nach dem Spiel auf Rang 12 ein. Mit dem sechstplatzierten FC Schwarz-Weiss kriegt es Therwil als nächstes in einem Heimspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 28. August statt (13.00 Uhr, Känelboden, Therwil).

Telegramm: FC Therwil - FC Mutschellen 5:9 (3:1) - Känelboden, Therwil – Tore: 18. Sarah Schwarz 0:1. 22. Zsofia Bartha 1:1. 31. Andrea Frei 2:1. 37. Laura Ehifoh 3:1. 52. Sheryl Loosli 3:2. 55. Urata Iseni 3:3. 56. Andrea Frei 4:3. 57. Janine Brunner 4:4. 61. Janine Brunner 4:5. 71. Andrea Frei 5:5. 73. Jael Sauter 5:6. 75. Sarah Schwarz 5:7. 81. Layla Hussein 5:8. 92. Sheryl Loosli 5:9. – Therwil: Sira Schwarz, Sarah Reinprecht, Xenia Schumacher, Rahel Käser, Andrea Frei, Fabienne Grogg, Amélie Bütikofer, Noemi Mettler, Sarah Leupi, Zsofia Bartha, Laura Ehifoh. – Mutschellen: Dominique Hunziker, Carol Rösli, Sina Koller, Anja Bosshard, Sinja Bonito, Romina Rössler, Sheryl Loosli, Sarah Schwarz, Michelle Haller, Layla Hussein, Samira Bertsch. – Verwarnungen: 45. Andrea Frei.

